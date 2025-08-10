Slušaj vest

Četiri hiljade ljudi u Japanu reklo je sudbonosno da, ali ne čoveku od krvi i mesa, nego hologramu veštačke inteligencije. Ljubav bez dodira. Veza bez stvarnog pogleda u oči. Brak bez zagrljaja.

Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koliko je ova pojava društveni izazov, diskutovali su gosti vikend izdanja "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a oni su bili dr Aleksandar Milošević, urolog, Zorica Mršević, istraživačica, Dejan Anđus, novinar i Nađa Tulić, psiholog.

Milošević je odgonetnuo šta kaže struka za primere gde neko postaje otac u trenutku kada ima više godina od prosečnog pradede:

- Struka kaže da biološki gledano na to, mi nemamo podataka da bi pričali o pojedinim slučajevima, da muškarac može do kraja života da napravi dete i to nije zabranjeno zato što on ima prirodnu selekciju, sem van telesno plodnje koje nema. Muškarac može, žena je hendikepirana time što ima menopauzu, muškarac andropauzu, gde polako gubi svoje funkcije, dok žene to naglo, tako da za razliku od životinja koji obično umiru sa plodnošću, ljudi duplo duže žive nego što im traje plodnost. To jeste retkost, ali imate dosta primera, tu je i Al Paćino.

Mršević je iznela svoje mišljenje oko kasnog roditeljstva:

- Smatram da je dobijanje deteta u tim godinama kruna jednog odnosa koji je odnos ljubavi, poštovanja i predstavlja kontraargument svima onima koji su protiv takve vrste odnosa koji bi da kažu "ali kako ćete deca i ovo". Evo ima i dete.

Tako da sve što vodi ka detetu je po meni dobrodošlo. Da li će se on baviti vaspitanjem ili da li će trčati sa detetom po parku, to je potpuno irelevantno. Čim je u situaciji da bude partner mlađe žene, on je sigurno ostvaren na mnogim poljima, jer ne bi ni bio privlačan. Tako da je interes deteta obezbeđen, nije uvek interes učenje bicikla, ali dete će biti zbrinuto.

Anđus je odgovorio na ovo pitanje osvrnuvši se na model filozofije:

Slavni pevač postaje otac u 82. godini: Evo šta stručnjaci kažu za ovakve primere Izvor: Kurir televizija

- Tu je gomila filozofskih pitanja na koje još niko nema odgovor. Gde piše kada se mladi venčaju da će to da bude uspeh i sreća, drugo gde piše, nažalost, da neće doći do neke tragedije, imate svaki dan pogubije mladih ljudi. Ispada da je osoba preko 60 godina već prežaljena. Niko ne zna kakva je budućnost i na šta će to dete da liči. Ako je nekome otac fudbaler, iako mu je sve pruženo, ne mora da znači da će i on postati fudbaler. Tema uspeha je relativna, da li je to zdravlje ili uspeh. To je široka lepeza pitanja, a da li je moguće da otac ima 90. godina, očigledno da da. Zamislite koliko anonimnih ljudi ima koji su anonimni, ako ih toliko ima slavnih koji tako kasno postaju očevi po ko zna koji put.

Tulić je analizirala da li je devojke posrću za starijim muškarcima:

- Prvo moramo da krenemo od toga kakve ćemo kriterijume imati, pa da tako etiketiramo celu tu situaciju. Ako istorijski gledamo, to ništa nije čudno. Mi imamo primer kraljice Simonide koja je sa šest godina od strane kralja Milutina uzeta za ženu. To gotovo niko nije osudio. Mi to danas istorijski prihvatamo kao činjenicu koja nije tako za osudu. Ako stavimo kao kriterijum društvenu podršku ili društvenu osudu, uvek će neko reći da je nešto prirodno, a nešto ne. To ne mora ništa da znači. Ako je u svrsi reprodukcije moguće da oni dobiju dete, prirodna selekcija kaže okej, zašto ne bi onda bila sa njim. Međutim, postavlja se pitanje zašto se one uopšte odlučuju za starijeg muškarca. Da li je to novac ili jednostavno emotivna zrelost.

