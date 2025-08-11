Svi gledaju u fiću na Evzoniju! Srbi čekali 2 sata, a momci iz Vlasotinca postali prava atrakcija: Ovako se nekad išlo u Grčku FOTO
ima dušu i vraća nas u neka prošla vremena kad je sve imalo nekog smisla
Mladići iz Vlasotinca prethodne nedelje krenuli su na letovanje ni manje ni više nego žutim fićom do Kalitee! Građani koji su se vraćali iz Grčke u subotu veče i čekali na graničnom prelazu Evzoni primetili su fiću koja je ubrzo postala prava atrakcija.
Mnoge je ovaj prizor vratio decenije unazad kada je većina porodica čuvenom fićom išla na letovanje baš kao i ovi hrabri momci. Zastavu 750 iz 1981. godine primetili su svi turisti koji su i po dva sata čekali u dugim kolonama.
U Fejsbuk grupi Grčka info pojavila se objava sa fotografijama žute fiće koja je izazvala lavinu komentara i reakcija članova grupe.
- Danas na Evzoniju tri momka iz Vlasotinca u fići, kao nekad! Bili su prava atrakcija! Legende! Inače, čekali smo puna dva sata. Ovo je izlaz iz Grčke, dakle momci se vraćaju kući - pisalo je u objavi:
Vozači su u komentarima dobili niz pohvala.
Retro vožnja
- Legende prošle godine sam ih viđao u Paraliji - napisao je jedan član, dok je drugi dodao da ih je video u Kalitei:
- Fića je zakon, kraljevi! Bravo momci, ventilator jedan unutra i uživancija u retro vožnji.
Videvši ovaj prizor mnogi su se prisetili svojih davnih letovanja.
- Pre 42 godine i naš prvi put za Grčku bio je sa fićom. Nikad udobnije i razdraganije. Srećno momci. Obavezno podignuta treća vrata jer se greje motor. Prirodno hlađenje! Tako smo nekad putovali u Grčkoj - piše u jednom komentaru, dok u drugom stoji:
- Svako se vozi onim autom koji ima. Oni sa modernim i skupim vozilima uživaju sve komfore u toku vožnje i dali bi svaku paru samo da sednu u Fiću, a oni vlasnici Fiće nemaju nikakav komfor kad su u Fići, ali uživaju dok se voze Fićom i svi koji ih vide im mašu i pozdravljaju. Fića vam ne nudi komfor, on nudi nešto mnogo više, ima dušu i vraća nas u neka prošla vremena kad jesve imalo nekog smisla.Nije se žurilo dok se putovalo na more, a stizalo se na vreme. Nije bilo puno komocije i prostora u toku vožnje, a svi srećni i zadovoljni. Ako se auto pokvario u putu, za najviše pola sata ste ga popravili i nastavili putovanje dalje, jer svaki vozač zastave je bio sam svoj majstor. Mnogo je tu prednosti bilo. E sad, teško će ovo mnogi razumeti - glasili su komentari.