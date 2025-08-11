Slušaj vest

Mladići iz Vlasotinca prethodne nedelje krenuli su na letovanje ni manje ni više nego žutim fićom do Kalitee! Građani koji su se vraćali iz Grčke u subotu veče i čekali na graničnom prelazu Evzoni primetili su fiću koja je ubrzo postala prava atrakcija.

Mnoge je ovaj prizor vratio decenije unazad kada je većina porodica čuvenom fićom išla na letovanje baš kao i ovi hrabri momci. Zastavu 750 iz 1981. godine primetili su svi turisti koji su i po dva sata čekali u dugim kolonama.

U Fejsbuk grupi Grčka info pojavila se objava sa fotografijama žute fiće koja je izazvala lavinu komentara i reakcija članova grupe.

- Danas na Evzoniju tri momka iz Vlasotinca u fići, kao nekad! Bili su prava atrakcija! Legende! Inače, čekali smo puna dva sata. Ovo je izlaz iz Grčke, dakle momci se vraćaju kući - pisalo je u objavi:

Žuta fića čeka u redu na graničnom prelazu Evzoni Foto: Facebook Printscreen/Grčka info

Vozači su u komentarima dobili niz pohvala.

Retro vožnja

- Legende prošle godine sam ih viđao u Paraliji - napisao je jedan član, dok je drugi dodao da ih je video u Kalitei:

- Fića je zakon, kraljevi! Bravo momci, ventilator jedan unutra i uživancija u retro vožnji.

Videvši ovaj prizor mnogi su se prisetili svojih davnih letovanja.

- Pre 42 godine i naš prvi put za Grčku bio je sa fićom. Nikad udobnije i razdraganije. Srećno momci. Obavezno podignuta treća vrata jer se greje motor. Prirodno hlađenje! Tako smo nekad putovali u Grčkoj - piše u jednom komentaru, dok u drugom stoji:

Fića na obali mora u Grčkoj Foto: Shutterstock