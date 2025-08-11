Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Kalinika Kilikijskog.

Sveti mučenik Kalinik je svetitelj iz Kilikije, koji je od detinjstva vaspitavan u duhu hrišćanstva, a kada je stasao ostavio je sve što je imao kako bi išao da propoveda jevanđenje.

Međutim, u Ankiri, današnjem turskom gradu Ankara, mnogobožački knez Sakerdon ga je zatočio i pripretio mu mukama ako se ne pokloni njegovim idolima, na šta mu je Kalinik odgovorio:

"Meni je svaka muka za Boga moga tako dobrodošla kao gladnome hleb."

Zatim je mučen, obučeni su mu gvozdeni opanci s ekserima, a prilikom njegovog mučenja mnogi u Ankiri poverovali su u Hrista. Zato je knez Sakerdon naredio da ga odvedu u Gangru (današnji Džankiri), a na putu su vojnici ožedneli, na šta se Kalinik pomolio Gospodu i potekla je voda iz jednog kamena.

Foto: Shutterstock

Po dolasku u Gangru, odveden je do zažarene peći, gde je ušao sam u oganj nakon molitve:

"Blagodarim ti, Oče nebesni, što si me učinio dostojnim ovog časa, u koji za Tvoje ime sveto umirem."

Prema predanju, nakon što se vatra ugasila, svečevo telo pronađeno je nepovređeno iako mrtvo.

Sveti Kalinik stradao je kao mučenik za Hrista, oko 250. godine.

Narodni običaji i verovanja na Svetog Kalinika

Prema verovanju pravoslavaca, ovaj sveti mučenik zaštitnih je svih koji nepravedno pate zbog svojih uverenja.

Zato mu se obraćaju i prizivaju ga u pomoć svi koji su toliko odani svojim načelima da su spremni da stradaju za njih.

Običaj koji je ostao do danas jeste da se neko ko je u kakvoj nevolji na Svetog Kalinika uputi u crkvu, zapali sveću i pomoći se ovom svetitelju rečima: