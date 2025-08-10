Slušaj vest

U Ćupriji je danas u 16.00 časova izmereno 40 stepeni, pa je tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) to trenutno najtopliji grad u Srbiji.

U Nišu, Leskovcu, Kruševcu Kragujevcu, Kikindi, Somboru je izmereno 39 stepeni, dok je u Beogradu i Novom Sadu trenutno 38 stepeni, saopštio je RHMZ.

Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 25 stepeni.

U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je u ostalom delu Srbije na snazi crveni meteoalarm, koji označava da je vreme vrlo opasno i da je toplotni talas uveliko počeo.

Danas i tokom naredne sedmice veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40 stepeni, a samo će u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepeni.

Kurir/Blic

