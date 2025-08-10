Slušaj vest

Najveće gužve pri ulasku u Grčku su petak i subota, nedelja i pri izlasku ponedeljak, a takođe na gužve utiču i praznici, tačnije neradni dani, u Severnoj Makedoniji kada je pojačan intenzitet saobraćaja.

Sezona letnjih odmora svake godine donosi velike gužve na granicama u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Grčkoj. Najizraženije su tokom vikenda u julu i avgustu, kada najveći broj turista kreće put mora.

Iako pravilo ne postoji i stanje na granicama nikada ne može sa sigurnošću da se predvidi, iskustva pokazuju koji su dani i termini najkritičniji, ali i kada je najbolje krenuti na put.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Najveće gužve na Evzoniju

Granični prelaz Evzoni, najčešći izbor naših turista, uvek je najopterećeniji u julu i avgustu.

Najveće gužve: petak i subota (ulaz u Grčku), nedelja i ponedeljak (izlaz iz Grčke)

Posebno kritični datumi: 1. u mesecu i produženi vikendi u Severnoj Makedoniji

Česta situacija: jedni čekaju i po 4 sata, dok drugi koji stignu samo pola sata kasnije, granicu pređu za 20 minuta

Posle 14h gužve su manje na ulazu u Grčku

Najkraće čekanje na Evzoniju je tokom noći – do 3h ujutru

Produženi vikendi i neradni dani u Severnoj Makedoniji 2025.

Gužve na granici dodatno povećavaju praznici i neradni dani u Severnoj Makedoniji, kada mnogi građani koriste priliku da otputuju u Grčku.

Neradni dani i produženi vikendi u 2025:

1. maj (četvrtak) - Praznik rada

24. maj (subota) - Sveti Ćirilo i Metodije

6. jun (petak) - Pedesetnica

2. avgust (subota) - Dan Republike

28. avgust (četvrtak) - Uspenje Presvete Bogorodice

8. septembar (ponedeljak) - Dan nezavisnosti

11. oktobar (subota) - Dan narodnog ustanka

23. oktobar (četvrtak) - Dan makedonske revolucionarne borbe

8. decembar (ponedeljak) - Sveti Kliment Ohridski

U tim terminima gužve su najveće od četvrtka uveče ili petka, pa sve do nedelje i ponedeljka. Ako ne možete da ih izbegnete – računajte na duže čekanje.

granični prelaz Foto: Ana Paunković

Alternativni granični prelazi

Prohor Pčinjski (Srbija - Severna Makedonija):

Preporučuje se u periodu od 15. jula do 15. avgusta, posebno porodicama sa decom

Put je duži za oko 12 km, ali čekanja su kraća nego na Preševu

Prelaz je otvoren 24 sata, ali put ima više krivina

Dojran (Severna Makedonija - Grčka)

Dobra alternativa u julu i avgustu kada su gužve na Evzoniju

Do prelaza se dolazi isključenjem kod Smokvice, pa preko Marvinaca i Valandova

Medžitlija - Níki (kod Bitolja)

Takođe rasterećeniji prelaz, posebno u jeku sezone

Gužve na putevima unutar Grčke

Ako idete ka Solunu, Olimpskoj regiji ili Halkidikiju:

Petkom popodne Solunjani i vikendaši iz Severne Makedonije masovno kreću ka moru - putevi su prepuni.

Nedeljom popodne gužve su u povratku, ka Solunu.

15. i 16. avgusta, kada se u celoj Grčkoj slavi Velika Gospojina, gužve su ogromne i na putevima i u letovalištima. Tih dana slobodan smeštaj gotovo da ne postoji.

Saveti za lakši prolaz

Da biste izbegli gužve, krenite radnim danom. Gužve su tada manje i na putevima i na granici. Izbegavajte dolazak na Evzoni u 6h po srpskom (7h po grčkom vremenu), jer je tada smena carinika i policajaca i može se čekati dodatno i bez gužve.