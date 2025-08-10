Slušaj vest

Najveće gužve pri ulasku u Grčku su petak i subota, nedelja i pri izlasku ponedeljak, a takođe na gužve utiču i praznici, tačnije neradni dani, u Severnoj Makedoniji kada je pojačan intenzitet saobraćaja.

Sezona letnjih odmora svake godine donosi velike gužve na granicama u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Grčkoj. Najizraženije su tokom vikenda u julu i avgustu, kada najveći broj turista kreće put mora.

Iako pravilo ne postoji i stanje na granicama nikada ne može sa sigurnošću da se predvidi, iskustva pokazuju koji su dani i termini najkritičniji, ali i kada je najbolje krenuti na put.


Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Najveće gužve na Evzoniju

Granični prelaz Evzoni, najčešći izbor naših turista, uvek je najopterećeniji u julu i avgustu.

  • Najveće gužve: petak i subota (ulaz u Grčku), nedelja i ponedeljak (izlaz iz Grčke)
  • Posebno kritični datumi: 1. u mesecu i produženi vikendi u Severnoj Makedoniji
  • Česta situacija: jedni čekaju i po 4 sata, dok drugi koji stignu samo pola sata kasnije, granicu pređu za 20 minuta
  • Posle 14h gužve su manje na ulazu u Grčku
  • Najkraće čekanje na Evzoniju je tokom noći – do 3h ujutru

Produženi vikendi i neradni dani u Severnoj Makedoniji 2025.

Gužve na granici dodatno povećavaju praznici i neradni dani u Severnoj Makedoniji, kada mnogi građani koriste priliku da otputuju u Grčku.

Neradni dani i produženi vikendi u 2025:

1. maj (četvrtak) - Praznik rada
24. maj (subota) - Sveti Ćirilo i Metodije
6. jun (petak) - Pedesetnica
2. avgust (subota) - Dan Republike
28. avgust (četvrtak) - Uspenje Presvete Bogorodice
8. septembar (ponedeljak) - Dan nezavisnosti
11. oktobar (subota) - Dan narodnog ustanka
23. oktobar (četvrtak) - Dan makedonske revolucionarne borbe
8. decembar (ponedeljak) - Sveti Kliment Ohridski

U tim terminima gužve su najveće od četvrtka uveče ili petka, pa sve do nedelje i ponedeljka. Ako ne možete da ih izbegnete – računajte na duže čekanje.


granični prelaz Foto: Ana Paunković

Alternativni granični prelazi

Prohor Pčinjski (Srbija - Severna Makedonija):

  • Preporučuje se u periodu od 15. jula do 15. avgusta, posebno porodicama sa decom
  • Put je duži za oko 12 km, ali čekanja su kraća nego na Preševu
  • Prelaz je otvoren 24 sata, ali put ima više krivina

Dojran (Severna Makedonija - Grčka)

  • Dobra alternativa u julu i avgustu kada su gužve na Evzoniju
  • Do prelaza se dolazi isključenjem kod Smokvice, pa preko Marvinaca i Valandova

Medžitlija - Níki (kod Bitolja)

  • Takođe rasterećeniji prelaz, posebno u jeku sezone

Gužve na putevima unutar Grčke

Ako idete ka Solunu, Olimpskoj regiji ili Halkidikiju:

  • Petkom popodne Solunjani i vikendaši iz Severne Makedonije masovno kreću ka moru - putevi su prepuni.
  • Nedeljom popodne gužve su u povratku, ka Solunu.
  • 15. i 16. avgusta, kada se u celoj Grčkoj slavi Velika Gospojina, gužve su ogromne i na putevima i u letovalištima. Tih dana slobodan smeštaj gotovo da ne postoji.

Saveti za lakši prolaz

Da biste izbegli gužve, krenite radnim danom. Gužve su tada manje i na putevima i na granici. Izbegavajte dolazak na Evzoni u 6h po srpskom (7h po grčkom vremenu), jer je tada smena carinika i policajaca i može se čekati dodatno i bez gužve.

Kurir/Informer




