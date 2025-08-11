Slušaj vest

Na Malti večeras svečano otkrivanje spomenika brodolomu srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1918. godine, nemačka podmornica potopila je francuski brod "Polinezija", na kojem je bilo 500 srpskih kadeta i šest članova francuske posade.

Brod "Polinezija" na poslednje putovanje krenuo je iz Bizarte u Tunisu sa 500 srpskih kadeta koji su pošli na Solunski front. Tri dana kasnije, usred noći, torpedovan je kod grada Marsaskala. U spašavanju su učestvovali lokalni ribari i stanovništvo.

Tom prilikom je poginulo šest članova francuske posade i pet srpskih vojnika.

Kroz siluetu broda na spomeniku, gleda se na mesto gde je brod potopljen i gde se danas nalazi na 65 metara dubine.

Spomenik ovom brodolomu prva je istorijska kulturna razmena Srbije i Malte.

"Pre dve godine kada smo došli prvi put na Maltu da otvorimo četiri dopunske škole za decu iz dijaspore, saznali smo za taj brod, za taj brodolom i za činjenicu da je na tom brodu bila čuvena Milunka Savić, koja je ovde negovana i izlečena u bolnici na Malti i onda se vratila na Solunski front, gde su Srbi pobedili i okončali Prvi svetski rat", kaže direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon.

Gujon naglašava da je priča o brodu poznata na ostrvu, ali i širom sveta, jer je to turistička atrakcija za ronioce. Međutim, retko ko zna šta stoji iza tog broda.

"Iza tog broda stoje srpski kadeti, iza tog broda stoji Milunka Savić, stoji Srbija. Danas želimo da svi koji budu dolazili na to ostrvo (Maltu), saznaju za tu istinu", ističe Gujon.

Oko 15.000 srpskih građana živi i radi na Malti.

Na ovoj ostrvskoj zemlji od nedavno postoji škola na srpskom jeziku, pravoslavna crkva u koju dolaze i vernici iz drugih zemalja, a novi spomenik ostaje trajni beleg solidarnosti i prijateljstva srpskog, francuskog i malteškog naroda.