U Srbiji će danas biti sunčano, a na jugu i istoku i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 14 do 22 sstepena, a najviša od 31 stepen na severozapadu do 39 stepen na jugu i jugoistoku.

U Beogradu će biti sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan. Duvaće slab i umeren, severni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 18 do 22 stepena, a najviša oko 33 stepena.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na visoke temperature

"Tokom sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i oko 40, a samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena. Na području Beograda od srede do kraja sedmice ponovo veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 38 stepeni", upozorio je RHMZ.

Upaljen crveni alarm

U Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM, danas je na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

U ostalim delovim Srbije na snazi je žuti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je u jugozapadnoj Srbiji upaljeno narandžasto upozorenje.

Foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će biti povolјnije, ali se na istoku i jugu Srbije i dalјe savetuje izuzetan oprez zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha. Astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama se preporučuje dodatna pažnja i izbegavanje boravka na otvorenom.

Vreme narednih dana

Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od od 31, na severozapadu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku.

Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 34 do 37 stepeni.