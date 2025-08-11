Slušaj vest

Iz AMSS-a podsećaju da najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja! Ukoliko se neko odluči za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama treba hladiti vitalne sklopove vozila, jer su u tom delu dana kvarovi na vozilu česti, a na auto-putevima i dodatno neprijatni jer je teško naći hlad i skloniti se od sunca.

Takođe, ističu da je sezona radova na putevima u punom jeku, te da treba obratiti pažnju na putare i njihovu bezbednost, a posebno u danima intenzivnog putovanja, pri nailasku na te deonice treba poštovati sve izmene, privremenu signalizaciju i ograničenja u brzini.