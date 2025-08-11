Slušaj vest

Ivan Ristić, meteorolog amater javio se za Kurir televiziju i ispričao detaljnu prognozu koja nas očekuje u toku današnjeg dana, ali se dotakao i narednih nedelja.

Najavio je da je pred nama poslednji duži i izražen toplotni talas ovog leta. Najveće vrućine biće u južnim krajevima Srbije, gde se prognoziraju temperature do 40 stepeni.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo će biti najtoplija nedelja u avgustu, narednih 7,8 dana će biti veoma toplo, a danas će biti malo svežije nego juče, kada je bilo 40 stepeni, dok je u Beogradu zabeležno 39 stepeni. Danas će biti malo prijatnije sa severa je došao sveži vazduh, tako da će temperatura biti 35 stepeni ali na Jugu će i dalje biti veoma toplo, blizu 40 stepeni. Od srede se topao vazduh vraća i zahvatiće celu Srbiju - kaže Ristić i dodaje:

- Temperatura će biti veoma topla, između 35 i 40 stepeni, ali će nas malo rahlađivati jugoistočni vetar, imaćemo tu prirodnu ventilaciju i on će popraviti ovu situaciju sa visokom temperaturom. Kod Preobraženja ima uslova da bude malo svežije, ali se ne vidi neko jače zahlađenje za sada. Nema zahlađenja skoro do kraja avgusta. Poslednjih par leta traje skoro do novembra, pre se promena iz leta u jesen događala oko 25. avgusta a sada se to neko promenilo i planira se da to bude 25. septembar. Deluje da će leto potrajati.

"OČEKUJU NAS VRELI DANI, PRED NAMA JE 40 STEPENI!" Ristić najavio tropske vrućine: Leto se produžava do jeseni, a od ovog datuma stiže zahlađenje Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs