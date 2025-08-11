Slušaj vest

Sve češće se dešavaju napadi na vozače Gradskog saobraćajnog preduzeća. Neretko, žrtve budu i putnici. Naime u najsvežijem događaju, napadač je više puta udario u zaštitno staklo kabine i pokušao fizički da nasrne na vozača.

Vozač je u tom trenutku naglo zakočio, zbog čega je jedna putnica, starija žena od oko 80 godina, pala sa sedišta i zadobila povredu glave. Da li i na koji način može da se spreči nasilje i kako da reagujemo kada se nađemo u blizini objasnio je Boža Spasić bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Poslednjih godina primećujemo da su sve češći napadi na vozače autobusa i to u Beogradu. Mislim da je jedan od uzroka to što je pre dve, tri godine bila velika nestašica vozača i u tom momentu vlasti su donele odluku da se "uvezu" vozači iz Pakistana i Indije. Njima je trebalo određeno vremena da se naviknu na naše ulice, naše putnike, saobraćaj. Naši putnici su navikli da vozač u toku vožnje ne sme da telefonira. Čini mi se da je njihova kultura ušla u te naše odnose i zbog toga često imamo incidente. Poslednjih godinu dana vozači doživljavaju i fizičke napade, nisu to samo vozači iz Indije i Pakistana - kaže Spasić i dodaje:

- Taj talas nasilja koji je napao našu zemlju se širi i na neke situacije gde on ne bi trebao da bude prisutan. Građani bi trebali da zaštite vozače, jer su oni meta napada. Međutim, to može biti veoma opasno jer se oni tada suprotstavljaju napadaču i tada oni postaju sami pretnja. Bilo bi korisno da se kod vozača uključi neki alarm koji bi uplašio napadača, taj alarm bi trebao biti povezan sa stanicom policije, kako bi ona mogla da reaguje. Građani bi trebali više zvučno da reaguju nego da se fizički suprotstavljaju, jer obično takvi napadači imaju kod sebe i oružje.

Spasić naglašava i da sami vozači često ne poštuju saobraćajne propise:

- Prelaze linije, ulaze na stanice kao kamikaze, to je takođe jedan od razloga zbog kojih dolazi do suočavanja. Ima mnogo razloga za zabrinutost. Nadležni bi trebalo da razmotre situaciju i obezbede uodređena sredstva unutar autobusa.

