Najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 16 i u Požegi, gde je temperatura u 8 sati bila 19 stepeni Celzijusa.

U Srbiji se danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje sunčano vreme, na jugu i istoku Srbije i veoma toplo.

Najviša temepratura biće od 31 stepen na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku.

U Beogradu oko 33 stepena.

RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40, a samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena Celzijsua.

Crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u istočnoj jugoistočnoj Srbiji, u Pomoravlju i na Kosovu i Metohiji.

