Slušaj vest

Za dvoje turista iz Srbije poseta čuvenoj plaži na Sitoniji pretvorila se u pravu noćnu moru.

Naime, jedan Stefan objavio je na Fejsbuku da su se sestra i njen dečko zarazili salmonelom nakon što su jeli iz kantine na plaži.

Naši turisti završili u bolnici zbog povraćanja i visoke temperature Foto: Shutterstock

- Plaža je prelepa, ali hranu očigledno drže na toplom mestu i pritom nisu sposobni da spreme piletinu kako treba. Sestra i njen momak su se zarazili salmonelom. Već dva dana povraćaju, imaju visoku temperaturu, bol u stomaku i vrtoglavice - napisao je Stefan na Fejsbuk grupi Grčka info.

Osiguranje im je maksimalno, kaže, izašlo u susret, tako da se sestra i njen dečko nalaze u bolnici u Agios Nikolausu.

Foto: Shutterstock

- Doktori su pokušali da im spuste temperaturu. Davali su im infuziju celu noć, ali nisu uspeli da im pomognu. Ja sam spavao u autu ispred bolnice i bio sa njima cele noći. Da ne dođe do zabune, ne postoji druga solucija gde su mogli da se zaraze salmonelom pošto je to bio jedini obrok toga dana. Suvlaki je 5 evra, dobija se u bajatoj kifli u kojoj se dobija 42 grama pilećeg mesa. Ako posećujete tu plažu najbolje je da hranu ponesete od kuće i da ne rizikujete - dodaje Stefan zahvaljujući se istovremeno doktorima iz Agios Nikolausa.

- Cele noći su sedeli sa njima i pokušali da pomognu i pritom dinar nisu uzelii - kaže on.

U poruci na Fejsbuk grupi Grčka info Stefan ispričao da su mu se sestra i njen dečko zarazili salmonelom nakon girosa iz kantine na plaži Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

Šta je salmonela?

Salmonela je bakterija koja se najčešće prenosi kontaminiranom hranom - posebno nedovoljno termički obrađenim mesom, jajima i mlečnim proizvodima. Simptomi infekcije uključuju mučninu, povraćanje, bol u stomaku, dijareju, povišenu temperaturu i dehidrataciju.

Foto: Shutterstock

Inkubacioni period je obično od šest sati do šest dana nakon konzumacije zaražene hrane.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, većina ljudi se oporavi bez posebnog lečenja u roku od nedelju dana, ali kod starijih, male dece i osoba sa oslabljenim imunitetom infekcija može biti ozbiljna, pa i životno ugrožavajuća.

Saveti stručnjaka

- Uvek dobro termički obraditi meso, posebno piletinu

- Izbegavati čuvanje hrane na toplom mestu duže vreme

- Prati ruke i pribor za kuvanje nakon kontakta sa sirovim mesom