Zalaganjem Kurira, na srpsko tržište konačno su stigli besplatni najmoderniji senzori za kontinuirano praćenje glukoze "FreeStyle Libre",

Sve je krenulo od inicijative i upornosti novinarke KuriraJelene Spasić koja se i izborila na kraju da ovi senzori mogu legalno da se kupe i kod nas. U ovoj borbi učestvovao je i ministar Husein Memić koji je izneo i svoju ličnu dramu, jer ima dete obolelo od dijabetesa, a rekao je da on kao ministar u Vladi kupuje te senzore na crno jer mu je preče zdravlje deteta:

- Mi smo krenuli u ovu borbu zajedno sa Kurir televizijom i novinarkom Jelenom Spasić, želeo bih da vam se zahvalim na tome. Put je bio trnovit, mi smo tada imali samo jedan senzor iz 2016., 2017. godine i nisu ljudi hteli da uzimaju neki koji nije bio tačan i precizan. Na tržištu su postojali i drugi senzori, ali je Libra premac u svemu i ona je kao Mercedes u automobilskoj industriji. Hvala Bogu uspeli smo, promenjen je pravilnik - kaže Memić i dodaje:

- Mi smo se teško ranije snalazili sa senzorima, neko je kupovao u Francuskoj, u Nemačkoj. Nisu postojala pravila, svi su donosili nekome, to je koštalo oko 100 evra mesečno. To će sad biti u trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i to će biti olakšica za sve one koji nisu mogli da priušte deci. 24 sata kontinuirano u međućelijskoj tečnosti meri šećer, to je nešto što menja život svakom detetu. Deca će i nakon 18. godine moći da nose senzore.

Memić je bio prinuđen da senzor za svoje dete kupuje na crno, a kako ističe mnogi ljudi ne znaju koliko je Libra važna:

- Bilo je raznih komentara, pitali su se kako ću ja to sada da dam detetu ako nije registrovano kod nas u zemlji, jer je nešto što je neprovereno, što nije poznato. Sa druge strane, roditelji dece obolele od dijabetesa su me zvali u ogromnom broju, napravili smo grupu roditelja. Bilo je mnogo koristi od svega toga i ljudi su se udružili.

