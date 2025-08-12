Slušaj vest

Pojedini turisti koji ovih dana borave u grčkom letovalištu Nea Vrasna suočavaju se sa prilično neprijatnim problemom - redovnim nestankom vode u večernjim satima.

Prema iskustvu koje je podelila Ivana u Fejsbuk grupi "Grčka info", voda u smeštajima prestaje da teče gotovo svako veče od 19 do 22 časa, baš u vreme kada se većina vraća sa plaže.

Ivana se požalila kako u Nea Vrasni svakog dana nestaje voda u smeštaju Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Samo da prenesem iskustvo iz Nea Vrasne, gde svako veče ostajete bez vode i mogućnosti da se istuširate posle plaže. Ovo je sramota, kao u kamenom dobu! Primorani ste da sa plaže idete u 18 sati da biste mogli da obavite osnovne higijenske potrebe pre svih ostalih. Najgore je što se svi prave ludi i vade se na veliku infrastrukturu i opštinu, kao i na to da se svi tuširamo u isto vreme - podelila je Ivana dodajući da joj je predstavnik agencije potvrdio da ovakva situacija traje već neko vreme.

Zbog nestašice vode u Nea Vrasni tuširanje na plaži je jedna od opcija Foto: Shutterstock

Ova objava je izazvala brojne komentare. Mnogi su napominjali da je nestašica vode zapravo posledica naglog porasta broja posetilaca:

- Koliko se turizam razvio u poslednjih 20 godina, a infrastruktura ostala ista. Za potrebe lokalnog stanovništva vode ima i više nego dovoljno, ali odjednom se stvori sto puta više ljudi i nema dovoljno vode za sav taj narod - napisala je jedna Marija.

Turizam u Grčkoj se razvijao prethodnih godina, ali u nekim mestima to nije pratio i razvoj infrastrukture Foto: Shutterstock

Problem nestašice vode u letovalištima nije nov. Stručnjaci za turizam ističu da mnoge grčke destinacije, posebno manja mesta, nemaju kapacitet da tokom letnjih meseci opsluže višestruko veći broj ljudi od stalnog stanovništva. U kombinaciji sa visokim temperaturama i većom potrošnjom, to često dovodi do kratkotrajnih prekida u snabdevanju.

- Neće Grci da ulažu. Samo da zarade za tri meseca i ostatak godine da ne rade ništa. Srećom, pa nema samo Grčka more - smatra jedna Tatjana.

Međutim, bilo je i onih koji su tvrdili da su bili u Nea Vrasni i da nisu imali tih problema.