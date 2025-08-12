"Ovo je sramota, kao u kamenom dobu! Sa plaže idem u 18h da bih ovo obavila": Ivanu ovo sačekalo u Grčkoj, ljudi u šoku: "Neće Grci da ulažu!"
Pojedini turisti koji ovih dana borave u grčkom letovalištu Nea Vrasna suočavaju se sa prilično neprijatnim problemom - redovnim nestankom vode u večernjim satima.
Prema iskustvu koje je podelila Ivana u Fejsbuk grupi "Grčka info", voda u smeštajima prestaje da teče gotovo svako veče od 19 do 22 časa, baš u vreme kada se većina vraća sa plaže.
- Samo da prenesem iskustvo iz Nea Vrasne, gde svako veče ostajete bez vode i mogućnosti da se istuširate posle plaže. Ovo je sramota, kao u kamenom dobu! Primorani ste da sa plaže idete u 18 sati da biste mogli da obavite osnovne higijenske potrebe pre svih ostalih. Najgore je što se svi prave ludi i vade se na veliku infrastrukturu i opštinu, kao i na to da se svi tuširamo u isto vreme - podelila je Ivana dodajući da joj je predstavnik agencije potvrdio da ovakva situacija traje već neko vreme.
Ova objava je izazvala brojne komentare. Mnogi su napominjali da je nestašica vode zapravo posledica naglog porasta broja posetilaca:
- Koliko se turizam razvio u poslednjih 20 godina, a infrastruktura ostala ista. Za potrebe lokalnog stanovništva vode ima i više nego dovoljno, ali odjednom se stvori sto puta više ljudi i nema dovoljno vode za sav taj narod - napisala je jedna Marija.
Problem nestašice vode u letovalištima nije nov. Stručnjaci za turizam ističu da mnoge grčke destinacije, posebno manja mesta, nemaju kapacitet da tokom letnjih meseci opsluže višestruko veći broj ljudi od stalnog stanovništva. U kombinaciji sa visokim temperaturama i većom potrošnjom, to često dovodi do kratkotrajnih prekida u snabdevanju.
- Neće Grci da ulažu. Samo da zarade za tri meseca i ostatak godine da ne rade ništa. Srećom, pa nema samo Grčka more - smatra jedna Tatjana.
Međutim, bilo je i onih koji su tvrdili da su bili u Nea Vrasni i da nisu imali tih problema.
- Nije mesto u pitanju već loš izbor apartmana - napisala je Ljiljana, a šta god da je razlog Ivana koja je i objavila upozorenje izrazila je nadu da će naredni turisti imati više sreće.