Prvo polugodište će trajati do 30. decembra za decu u centralnoj Srbiji, a drugo polugodište počinje u ponedeljak 19. januara 2026. godine. Drugo polugodište za osnovce se završava 12. juna, a za srednjoškolce 19. juna 2026.

Foto: Shutterstock

Mali maturanti drugo polugodište završavaju 29. maja 2026. godine, maturanti gimnazija 22. maja, a maturanti srednjih stručnih škola 29. maja.

Jesenji raspust planiran je za 10. i 11. novembar, sretenjski raspust od 16. do 20. februara 2026. godine i prolećni raspust od 10. do 14. aprila 2026. godine.

Đaci u Vojvodini imaju nešto drugačiji raspored, pa prema njihovom kalendaru prvo polugodište u osnovnim i srednjim školama traje do 23. decembra, a drugo polugodište počinje 12. januara.

Takođe, za đake u Vojvodini razlikuje se i termin prolećnog raspusta, koji kod njih počinje 3. aprila, a završava se 14. aprila.