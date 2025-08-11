Slušaj vest

A o tome kako da odaberemo na najsigurniji način smeštaj za letovanje govorili su gosti Kurir televizije: Vladimir Vlaho, iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija, Milica Mitrović, advokat i Dajana Petić Šobot, stručnjak za oblast osiguranja.

Do nesreće je došlo u četvrtak popodne, kada je, kako se veruje, eksplodirala plinska boca u smeštaju čija je vlasnica (86) odmah uhapšena. Protiv nje je podneta krivična prijava, ali je nakon saslušanja puštena da se brani sa slobode. Vlaho ističe da je povređeni nije proverio vlasnike i smeštaj pre rezervisanja apartmana:

Foto: Kurir Televizija

- Naša preporuka je da ako se odlučite za letovanje u apartmanima i hotelskim sobama, proverite kakav je smeštaj i ko ga izdaje. Nikako ne preporučujem odlazak na lice mesta i kucanje od vrata do vrata kakav je u ovom slučaju bio slučaj. Mi svakako preporučujemo da se putuje preko turističkih agencija jer je taj smešta proveren i zaključeni su određeni ugovori u kome su istaknute odgovornosti. Uvek može da se dogodi, ali odabir smeštaja preko turističke agencije je sasvim nešto drugo - istakao je Vlaho.

Foto: Kurir Televizija

Mitrović objašnjava koji su najčešći oblici prevara kada govorimo o rezervaciji smeštaja:

- Koliko je meni poznato, uglavnom zateknu potpuno drugačije činjenično stanje od onog koje je bilo oglašeno i reklamirano. Vi uglavnom morate ostaviti neki novac unapred i onda se ljudi vrate ljuti i razočarani, njihovo putovanje nije onako kako su zamišljali - rekla je Mitrović i dodala:

- Kod nas ima sasvim dovoljno turističkih agencija koje su pokazale svoj kvalitet tokom godina, tako da je najbolje pratiti one proverene. Kada birate da odete na godišnji odmor, nemojte kupovati smeštaje preko neproverenih agencija i nekakvih glasa koje su od juče tu. Ipak moramo imati tu vrstu svesti, da kada odlazimo negde mi treba da se obratimo nekome ko dugi niz godina radi.

Petić Šobot je naglasila da postoji specijalizovano osiguranje za vlasnike apartmana, te naglasila šta ono pokriva:

Foto: Kurir Televizija

- Ti ljudi koji su izdali smeštaj su po zakonu odgovorni za bilo koga ko dođe u taj smeštaj, za svaku vrstu povreda. Ako se neko oklizne na stepenice, oni su odgovorni. Osiguranje - Građanska odgovornost se ugovora i plaća i nju koriste skoro svi hoteli- Ona pokriva sve štete koje nastaju kada su u pitanju gosti, posetioci i njihove stvari. Tu se isključuju zaposleni samo. Znači smeštaj mora da ima osiguranje prema licima i njihovim stvarima. Putno zdravstveno osiguranje je veoma bitno jer putnici tako osiguravaju sebe na letovanjima.

Raste broj nezadovoljnih turista smeštajem! Stručnjaci upozoravaju: Proverite apartman i hotel pre rezervacije - ova greška može skupo da vas košta! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs