Univerzitet je u saopštenju naveo da su 7.592 studenta upisana na budžet, dok je preostalo 2.210 budžetskih mesta, kao i da su upisana 3.392 samofinansirajuća studenta, a preostalo je 2.115 mesta.

- U školskoj 2025/26. godini planirano je da se na 106 studijskih programa upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajućih) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih). Po održanom prvom upisnom roku upisano je 10.984 studenta (7.592 na budžet i 3.392 samofinansirajućih) što znači da je za drugi upisni rok preostalo ukupno 4.325 mesto (2.210 na budžetu i 2.115 samofinansirajućih). Podsećanja radi, prošle godine u prvom upisnom roku je upisano 11.522 studenta (7.730 budžet i 3.792 samofinansiranje). Po programu afirmativnih mera (studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti) upisano je 72 studenta - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku. Na 15 studijskih programa su popunjena budžetska mesta i preostalo je mesta samo na samofinansiranju za drugi upisni rok. Na tri studijska programa nema upisanih studenata posle prvog upisnog roka.

Psihologija najtraženija

Univerzitet navodi da je najveće interesovanjevladalo za studijske programe iz IT sektora, medicinskih nauka i za arhitekturu, a kao i prethodnih godina najtraženiji indeks je bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidata za 116 mesta - 3,98 kandidata na jedno mesto).

- Sa posebnom pažnjom smo pratili upis na nastavničke studijske programe imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za upis na ove studijske programe i Platformu za poboljšanje položaja nastavničkih fakulteta koju je usvojio Senat Univerziteta još marta 2023.godine. Alarmantna situacija je za nastavnike fizike (1 upisani), hemije (6 upisanih) i geografije (9 upisanih).

