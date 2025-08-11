Slušaj vest

Sve veći broj turista iz Srbije, spas od vrućine u letnjim mesecima osim na primorju, traži i na planinama Crne Gore. Kolašin, Žabljak i Piva su postali pravi hit ove letnje sezone i to ne samo zbog prijatne klime, već i zbog cena koje su daleko pristupačnije na severu susedne države.

Najveće zvezde domaće muzičke scene Dragana Mirković, Miroslav Ilić, Aleksandra Radović i Breskvica, kako saznajemo, zakazali su uveliko nastupe u avgustu u Kolašinu.

Brojne zvezde estrade zakazuju nastupe u Kolašinu Foto: LTO Kolašin

- Sve je veći broj turista, kako domaćih tako i stranih. Planina privlači one koji radije odmor provode na svežem vazduhu nego na planini. Osim prijatne klime, jedan od razloga su i daleko niže cene nego na primorju. Ja bih rekao da su Kolašin, Žabljak i Piva top destinacije za one koji žele da pobegnu u svežinu, odmore a ne potroše čitavo bogatstvo - kaže jedan meštanin.

Kurir je proverio kakve su cene na severu Crne Gore.

Privatni smeštaj u Kolašinu može da se nađe već za 15 evra, hoteli od 30, doručak za pet osoba je od 25 evra a ručak već od 40.

- Prvi put sam u Kolašinu bila prethodne godine i to jer sam do Crne Gore iz Beograda putovala automobilom i želela sam da napravim predah. Grad me oduševio, prevazišao je sva moja očekivanja i zbog toga sam ove godine odlučila da nekoliko dana provedem u ovom gradu. Uređen je, na nekoiko kilometara je netaknuta priroda a cene su više nego povoljne - kaže Bojana S. iz Beograda.

Inače, na gradskom trgu svako veče nastupaju i lokalni bendovi, organizuju se sadržaji za decu a u planu je i održavanje festivala alternativnog teatra "Korifej" kao i Bjelasica ultra trail.

Kolašin se nalazi na severu Crne Gore Foto: LTO Kolašin

Pevačica Katarina Grujić trebali bi da nastupi 21. avgusta u Kolašinu, a u istom gradu na severu narednog dana peva Miroslav Ilić, dok bi goste 23. avgusta trebalo da zabavlja Breskvica. Aleksandra Radović, goste u Kolašinu zabavljaće pred sam kraj avgusta, tačnije 28.



Kada je reč o Žabljaku, krevet u privatnom smeštaju košta već od 15 evra, dan u hotelu od 70. Ručak po osobi je oko 14 evra. Naročito interesantna je ponuda pešačkih staza, jer Durmitor nudi preko 50 vrhova iznad 2000 metara, 18 planinskih jezera, rafting na Tari, kanjoning, zip line, via ferrate, biciklističke staze, kupanje, pecanje.

Durmitor interesantan za ljubitelje šetnje i raftinga Foto: Facebook / Gss Crne Gore



U Pivi i Plužinama smešaj je nešto skuplji, i krene se od 35 evra, doručak za dvoje od 12, a ručak sa pićem od 20 evra.

U sklopu manifestacije "Pivska priča 2025." očekuje se i nastup jedne od najvećih srpskih zvezda Dragane Mirković koja će pevati 23. avgusta!