MUP se oglasio i upozorio sve sugrađane da nikako ne glisiraju na Savi, od nulte tačke, tačnije ušća do Ade međice. Da li su se nautičari oglušili na drugo po redu upozorenje, ili ipak poštuju pravila?

Kapetan Vladica Zdravković objasnio je na kojim mestima je zabranjeno glisiramnje proteklih dana:

- Apel MUP-a i naredba Lučke kapetanije Beograd je da zabrana glisiranja u potezuna reci Savi od Ušća do gornjeg šica Ade Međice. Na reci Dunav je od sportskog centra Gale Muškatirović do Gardoša i Zemuna. Tu je zabranjeno glisiranje, pravljenje talasa i povlaćenje mase vode - rekao je Zdravković i objasnio zbog čega je bitno da nositi zaštitini prsluk na reci:

- Jako je bitno zbog eventualnih zadesnih situacija koje mogu eventualno da nas zateknu u smislu potapanja ili zadesnog upada u reku. Pojasevi nam pomažu da možemo adekvatno da reagujemo i izvršimo lično spašavanje iz vode. To je u svetu sasvim normalno. Kod nas je obavezno da pojas stave ne plivači i deca do 7 godina. Ali, ja smatram da obavezno treba se uvedu. Za sada građani poštuju pravila MUP-a. Rečna policija je uvek na zadatku i samim tim građani vode računa o tome.

Međutim, krstarenje beogradskim rekama idealna je prilika da napravite predah od svakodnevice. Kapetan Đorđević, dugogoišnji domačin i kapetan broda govorio je za Kurir o svom poslu:

- Mi prikazujemo Beograd svake godine. Oko stotinak hiljada gostiju dočekujemo kao abasadori turizma. Svi koji dođu u Beograd se iznenade koliko je Beograd lep. U izveštajima svima onih koji su posetili Beograd su najepši utisci sa brodova u razgledanju grada. Mogu da vide od ušća Save i Dunav do mosta na Adi Ciganliji i to traje sat ipo i košta 2500 dinara - rekao je Đorđević i objasnio kako se odvija plovidba:

- U toku plovide mogu se osvežiti hranom, pićem, voćem. Imamo turu "Beogradski Bankok" gde se razgledaju splavovi koji postoje samo u Bankoku i Srbiji. Ljudi kada vide te splavole, budu fascirani. Beograd ima 220 km obala i to je jedan od najbogatijih gradova u Evropi što se tiče vodotokova.

