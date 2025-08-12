Tito i Draža Mihailović fotografija u vezi sa intervjuom Titovog lekara o Brozovom mišljenju o Draži

Čuveni dr Predrag Lalević, anesteziolog, bio je 16 godina lični doktor Josipa Broza Tita, od 1964. Lekar iz Peći umro je 2009. u Beogradu, u 91. godini, a bio je svedok kada je maršal pričao o Draži Mihailoviću i tim rečima sve šokirao.

Dr Lalević je nakon završetka studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, počeo da stažira na hiruškom odeljenju bolnice Dr Dragiša Mišović gde je dobio šansu da specijalizira anesteziologiju. Kao stipendista SZO godinu dana pohađao je Školu anestezije pri Univerzitetu u Kopenhagenu.

Postdiplomske studije završio je na „Mejo" klinici u Americi. Zahvaljujući njemu je u bolnici Dr Dragiša Mišović počela sa radom prva jugoslovenska škola anestezije, 1969. Odsek za anesteziju je prerastao u Odeljenje za anesteziju i reanimaciju a 1978. je osnovan Institut za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničke bolnice Dr Dragiša Mišović, 1988. godine u istoj bolnici osnovana je prva Klinika za anesteziologiju i reanimaciju u Srbiji.

Najveća tajna nije otkrivena

Čuveni lekar se jednom prilikom u intervjuu za "Nedeljnik" prisetio razgovora na "Galebu", a prisutni su pored njega bili Miloš Minić, Jovanka Broz i Josip Broz Tito.

Dr Predrag Lalević o Titovom mišljenju o Draži Foto: Printscreen, Profimedia

- Draža mu je tražio 500 pušaka, i Tito priča kako se dogovarao sa svojima da mu pošalju 500 pušaka, i u jednom trenutku napravi pauzu. A onda izgovori: 'Moram da priznam, Draža je bio moja slabost.' Svi za stolom smo bili zabezeknuti. On je to primetio i presekao nas rekavši: 'Verujte mi, da nije bilo izbegličke vlade u Londonu, Draža bi se borio zajedno sa nama, ispričao je Lalević i nastavio:

- No ona najveća tajna nije otkrivena: Jovanka Broz u jednom trenutku pitala je gde je streljan Draža. Tito ništa nije rekao, a Jovanka je još više pocrvenela. Pričao sam to posle Blaži Mandiću, Titovom sekretaru za štampu, i on mi nije verovao. Ne bih ni ja sebi verovao da nisam čuo i video svojim očima".

Prema njegovim rečima samo su Tito i Miloš Minić znali gde je Draža Mihailović, vođa četnika u Drugom svetskom ratu, bio sahranjen.

Josip Broz Tito je znao gde je Draža bio sahranjen Foto: Wikipedia, Profimedia

Podsetimo, Dragoljub Draža Mihailović je osuđen navodne ratne zločine, koje su počinile jedinice pod njegovom komandom. 15. jula 1946. godine osuđen je na smrt streljanjem, a istog dana uložio je molbu za pomilovanje.

Gde je Dražin grob

Nakon što je molba odbijena pogubljen je sa još osam najviših četničkih oficira 17. jula u Lisičjem potoku u Beogradu. Do danas se ne zna gde se nalazi njegov grob iako se pretpostavlja da je to poznato određenim tajnim službama.

Draža Mihailović na suđenju Foto: Arhiva

Viši sud u Beogradu je 2015. godine poništio presudu kojom je Dragoljub Draža Mihailović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini 15. jula 1946. godine osuđen na smrt, i dva dana kasnije streljan. Sud je naveo da je suđenje Mihailoviću bio političko-ideološki proces komunističkog režima, kao i da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac.