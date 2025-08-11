Slušaj vest

Meteorolozi kažu da nas do 17. avgusta očekuju veoma visoke temperture, ponegde i do 40 stepeni. Kurir televizija istraživala je kako se protiv vrućina bore građani Novog Pazara:

- Trenutno je 33 stepena u ovom gradu. Primetno je da su neke stvari obustavljene. Trenutna temperatura automobila je 47 stepeni. Gradnja stanova je zaustavljena, nema radnika na gradilištima. Radovi su obustavljeni, a mnogima ove temperature teško padaju - kaže reporter Kurir televizije, Emir Ličina,

Foto: Kurir Televizija

Inicijativa udruženja „Uhud“ zamišljena je kao mesto dostupno svima, i onima kojima je pomoć neophodna, i onima koji žele pomoći, a funkcioniše po principu: pojedeš koliko ti treba, doniraš koliko možeš.

Armin Plojović iz udruženja "Uhud" sprovodi humanitarnu akciju za svoju sugrađanku o čemu je i govorio za Kurir televiziju:

Foto: Kurir Televizija

- Kod nas je takođe vruće, ali i pored toga imamo jedan veliki cilj, veliku akciju. Prikupljamo novac za 19-ogodišnju devojku pod imenom Lejla, velika svota novca je u pitanju a ona ima problem krvnih sudova u glavi. U Americi su joj tražili 180.000 dolara, mi smo hteli da se uključimo na taj način što ćemo od ponedeljka do petka sav doprinos dati za Lejlu. Mi smo ostalima primer, naš restoran je otvoren za takve akcije. Mi dajemo sve i pozivamo kolege da daju koliko mogu - zaključio je Plojović.

