U Srbiju stiže novi toplotni talas koji donosi temperature do 40 stepeni

Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod objavio je najnovija merenja temperature, a najtoplije bilo u Negotinu, gde je izmereno 38 stepeni, a najsvežije na Kopaoniku, gde su u 12 časova zabeležena 23 stepena.

U Zaječaru je 37, a trenutna temperatura u Beogradu je 31 stepen, kao i u Somboru, Zrenjaninu, Valjevu, Novom Sadu i Požegi.

Podsetimo, u Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano vreme, na jugu i istoku Srbije i veoma toplo.

Najviša temperatura biće od 31 stepena na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku, dok je za Beograd prognozIrana najviša dnevna temperatura od oko 33 stepena.

Foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40, a samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena Celzijusa.

Crveni meteo alarm, koji označava veoma opasno vreme, danas je na snazi u istočnoj jugoistočnoj Srbiji, u Pomoravlju i na Kosovu i Metohiji: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Foto: Printscreen/RHMZ