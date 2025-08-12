Slušaj vest

Kada pomislimo na savremenu arhitekturu, jedno ime izdvaja se, kako među stručnjacima tako i među laicima, kao njen sinonim i simbol – Zaha Hadid. Bila je to jedna od onih žena koje su ostavile neizbrisiv trag na svetskoj arhitektonskoj sceni, a tekovine njenog stvaralaštva i shvatanja prostora postaće deo i beogradskog pejzaža, oličene u novom Muzeju Nikole Tesle.

Arhitektura koja pomera granice

Zaha Hadid preminula je 2016. godine, a iza sebe je ostavila neka od najzanimljivijih i najprepoznatljivijih dela savremene arhitekture poput MAXXI muzeja u Rimu, Opere u Guangdžou, Heydar Aliyev centra u Bakuu, London Aquatics Centra, Galaxy SOHO u Pekingu, železničke stanice Napoli Afragola, vatrogasne stanice Vitra u Nemačkoj, muzeja Riverside u Glazgovu i mnogih drugih građevina koje se besprekorno uklapaju u okolinu, istovremeno se izdvajajući jedinstvenom estetikom i lepotom.

Foto: Promo

Dela Zahe Hadid odišu jedinstvenošću, oblim formama koje donose novo shvatanje odnosa prema prostoru, meke su, fluidne i pokazuju da ništa nije nemoguće. Mnoge od njih kao da su zaustavljene u pokretu, dokazujući da beton, čelik, cigla, mermer i drugi građevinski materijali i te kako mogu biti meki, topli i nežni.

Hadid je bila prva žena koja je dobila prestižnu Prickerovu nagradu 2004. godine. Bila je i dobitnica Stirlingove nagrade, najznačajnije nagrade iz oblasti arhitekture u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2013. našla se i na Forbsovoj listi najmoćnijih žena sveta.

Foto: Promo

Savršen spoj umetnosti, nauke i tehnologije

Ostavštinu Zahe Hadid nastavlja da neguje i sprovodi u delo njen studio Zaha Hadid Architects (ZHA), koji je, zajedno sa srpskim arhitektonskim studiom Bureau Cube Partners, pobedio na internacionalnom konkursu za idejno rešenje novog Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Inspirisana Teslinim istraživanjima magnetnih polja i bežičnog prenosa energije, arhitektonska forma muzeja podseća na elektromagnetne talase. Ovakav pristup nije puka estetska igra, već direktna referenca na delo našeg genija, interpretirano kroz savremeni arhitektonski jezik. Eliptične linije u neprekidnom pokretu definišu vizuelnu dinamiku građevine, stvarajući fluidan oblik, u skladu sa savremenim i inovativnim idejama koje je imala i negovala Zaha Hadid.

Foto: Promo

„Zaha Hadid Architects (ZHA) već skoro 50 godina važi za jedan od najinovativnijih arhitektonskih biroa na svetu. Poput vizionarskog pronalazača i inženjera Nikole Tesle, koji je revolucionarnim doprinosima elektrotehnici i tehnologiji oblikovao savremeni svet, Hadid je kroz neiscrpni optimizam i strast prema tehnološkom napretku stvorila novi arhitektonski jezik 21. veka“, poručuju iz ZHA studija i dodaju:

„Nastavljajući neutaživu radoznalost i inventivnost Zahe Hadid, ZHA biro razvija radikalno nove tehnologije kako bi kroz arhitekturu odgovorio na izazove današnjice. Građevine koje bude maštu širom sveta postaju sve razigranije, konstrukciono efikasnije, tehnološki naprednije i ekološki osvešćenije sa svakim novim projektom. Kombinovanjem pionirskih dizajnerskih rešenja sa održivim materijalima i praksama gradnje, ZHA odgovara na potrebe nove generacije.“

Foto: Promo



Novi muzejski prostor, smešten u nekadašnjoj fabrici hartije Milana Vape, prostiraće se na više od 13.400 kvadratnih metara. Građevina iz 1924. godine biće preuređena u savremeni muzejski kompleks, u kojem će biti omogućeno izlaganje čitave Tesline zaostavštine. Sadržaće stalne i privremene postavke, interaktivne instalacije, višenamensku salu, kao i restoran na krovu sa panoramskim pogledom. Okolina muzeja biće oblikovana u skladu muzejom i širim okruženjem, sa stazama, zelenim površinama i infrastrukturom koja će ovaj deo grada povezati sa ostalim delovima srpske prestonice.

Foto: Promo



„U vremenu kada smanjenje emisije štetnih gasova deluje kao nesavladiv izazov, renoviranje i ponovna upotreba postojećih objekata pruža ogromne kreativne mogućnosti. Novi Muzej Nikole Tesle nastaje rekonstrukcijom stare fabrike hartije u Beogradu, pretvarajući je u kulturnu destinaciju koja slavi Teslino nasleđe, a istovremeno čuva arhitektonsko blago grada. Naš dizajn crpi inspiraciju iz Teslinih istraživanja magnetnih polja i bežičnog prenosa energije, inkorporirajući dinamične eliptične oblike koji se šire od dimnjaka stare fabrike, dok će spektakularni transformator jačine 12 miliona volti u Galeriji Teslinih elektronskih transformatora simbolizovati njegov inovativni duh i neprestanu potragu za otkrićima“, zaključuju koautori ovog projekta, arhitekte ZHA studija.

Život u srcu progresivnog grada

Foto: Promo



U neposrednoj blizini ovog arhitektonskog bisera, naći će se i BW Neon, zgrada koja će se u potpunosti uklopiti u prostor i čiji će stanari uživati u pogledu na Muzej Nikole Tesle, novi simbol Beograda. BW Neon osmišljena je tako da sasvim isprati urbanističku transformaciju tog dela grada i stanarima pruži neponovljivi osećaj udobnosti života u središtu kulturnih i tehnoloških inovacija. Pešačka ulica koju formira sa zgradom bliznakinjom vodi ka muzejskom trgu i nudi brojne kafiće, restorane i prodavnice.

Na samo nekoliko minuta hoda od Sava Promenade, blizu Linijskog parka i pešačkog mosta preko Save, buduće pijace, Galerije, te pasarele koja vodi ka Senjaku, BW Neon će se nalaziti i u blizini Ložionice, budućeg centra kulturno-umetničkog života grada i simbola za inovacije i originalnost.

Foto: Promo



Ova sinergija nauke, umetnosti i savremenog urbanog života oslikava pravac u kome Beograd danas ide – grad koji ne samo da čuva svoje nasleđe, već i kreira budućnost u kojoj su znanje, tehnologija, kultura i kvalitet života u prvom planu. Pogled iz BW Neon je, jednostavno, pogled u budućnost – onu svetlu, obećavajuću i progresivnu. Zato rezervišite svoj termin na Prodajnom danu u petak, 22. avgusta od 10 do 19 u BW Prodajnom centru na Sava Promenadi i izaberite dom na ekskluzivnoj lokaciji, pod svetlima grada.