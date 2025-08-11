Slušaj vest

Jedan od najupečatljivijih fenomena koji se dešava na ostrvu Kefalonija su čuvene Bogorodične zmije ili Svete zmije kako ih još zovu, koje se pojavljuju u crkvi Panagia Fidousa svake godine.

Svake godine od 6. avgusta (na praznik Agios Sotirisa) do 15. avgusta (na praznik Presvete Bogorodice - Velika Gospojina) ili 16. avgusta (Agios Gerasimos) ove zmije se mogu videti na ostrvu. Konkretno zmije se pojavljuju u crkvi Panagia Lagouvarda ili Panagia Fidousa, u oblasti Markopoulo.

Po završetku liturgije, sveštenici vade zmije iz staklenih kutija kako bi vernici mogli da ih dodirnu, a ovaj čin se smatra vrstom blagoslova. Ljudi ih takođe stavljaju na glavu ili telo i dopuštaju im da puze jer smatraju da će im tako doneti sreću.

Turisti se i ove godine pozivaju da posete ovo ostrvo ukoliko se ne plaše zmija.

Zmije u crkvi na Kefaloniji se pojavljuju uoči Velike Gospojine Foto: Printscreen Ionian TV

Priča o zmijama i čudesnoj ikoni

Pre mnogo godina u selu Markopoulo počelo je da se dešava čudo u vezi sa ikonom Bogorodice. Drvo zahvaćeno plamenom navelo je stanovnike da poveruju da je u šumi izbio požar. Ali kada su stigli na mesto videli su nešto neverovatno. Dok je drvo izgorelo do korena, na njemu je ležala ikona Bogorodice, koju oganj nije ni dotakao.

Nakon što su se poklonili ikoni, meštani su je puni emocija odneli u seosku crkvu, gde su i ostali imali priliku da joj se poklone. Međutim, sledećeg jutra dok su posetioci hrlili ka crkvi, ustanovljeno je da je ikona nestala. Konačno, nakon što su se vernici razišli, ikona je pronađena u svom prvobitnom položaju - u korenu izgorelog drveta. Vraćena je u crkvu, gde je bila zaključana. Ali isto se desilo još tri puta: ikona je nestajala i ponovo su je nalazili na izgorelom drvetu.

Ova činjenica navela je stanovnike da poveruju da je volja Bogorodice bila da bude tu i zato su na tom mestu podigli crkvu u koju su postavili njenu ikonu.

Uoči Velike Gospojine u crkvi na Kefaloniji se pojavljuju zmije Foto: Sr.wikipedia.org

Zmije

Kasnije je u tom kraju podignut i ženski manastir čije su se monahinje brinule o ikoni. Jednog dana, dok su se gusarski brodovi približavali ostrvu i gusari krenuli prema manastiru da ga opljačkaju, monahinje su se molile Bogorodici da zaštiti njih i manastir. Onda se dogodilo čudo. Manastir je odjednom bio okružen hiljadama zmija koje su naterale gusare da beže. Ovo se smatralo znakom Bogorodice, a monahinje i manastir su spašeni.

Od tada se u ovoj crkvi svake godine pojavljuju zmije, čak i unutar crkve (pa i okačene sa ikona, kandelabra ili klupa) i odlaze 15. avgusta. Ako se zmije ne pojave jedne godine, veruje se da će se ostrvu dogoditi nešto loše, kao 1940. pred izbijanje rata i 1953. godine kada su ostrvo pogodili zemljotresi. 2013. godine pojavila se samo jedna zmija. U zimu te godine dogodio se još jedan veliki zemljotres, ali nije bilo mrtvih.

Zmije su sive, tanke i ne duže od metra. Koža im je baršunasta, a na glavi, kao i na vrhu jezika, navodno imaju mali krst. Kao što je poznato, Bogorodične zmije se smatraju čudotvornim i bezopasnim, zbog čega ih ljudi dodiruju bez straha, i one su jedan od glavnih razloga zašto vernici koji žive na drugim mestima dolaze na Kefaloniju petnaestog avgusta.

Zmije na ikoni Bogorodice u crkvi na Kefaloniji Foto: Youtube printscreen

Kako se ovaj fenomen objašnjava

Osim religioznog objašnjenja, postoje mnogi koji su s vremena na vreme pokušavali da daju tumačenje ovog čudnog i ponavljajućeg fenomena. Ove zmije se nalaze u mnogim delovima kopna i mnogim ostrvima Grčke. Ženka polaže 5-9 jaja koja se obično izlegu u avgustu. U oblasti Markopulos, u periodu od 6. do 15. avgusta, zmije su tek rođene ili su veoma mlade. Usled zvuka crkvenog zvona (6. i 15. i 16. avgusta) zmije, uplašene i uznemirene, izlaze iz svojih gnezda i puze po okolini pa tako ulaze i u crkvu Panagia Fidousa. Neke od njih i sami vernici donose u crkvu, jer su svesni da su bezopasne.

Reč je o mladim jedinkama iz porodice zmija Telescopus fallax - zovu je i Crnokrpica ili Mačkooka zmija. Mišljenja se razlikuju o tome da li su ove zmije otrovne.Neki tvrde da jesu, ali da u tom periodu ne ujedaju, čime potkrepljuju stav da se radi o čudu, a drugi da zmije nisu otrovne. Istina je u sredini. Ove zmije su otrovne, ali potpuno bezopasne za ljude. Razlog leži u samom otrovu, koji je efikasan za guštere i male glodare koje zmije love, ali ne izaziva nikakve simptome kod ljudi.

Takođe, ove zmije ubrizgavaju otrov iz zuba koji se nalaze na zadnjem delu gornje vilice, što onemogućava ubrizgavanje u ljude, posebno kada su zmije mlade.

Dan kasnije odlaze iz crkve

Kako odlaze baš 16. avgusta iz crkve? Tako što ih sveštenici oslobode iz staklenih sanduka i puste da odu ili ih iznesu napolje, tvrde oni koji ne veruju u ovo čudo.