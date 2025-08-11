Slušaj vest

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je za izgradnju i adaptaciju ovog objekta, koji je namenjen za boravak, druženje, rekreaciju i inkluziju osoba sa invaliditetom, izdvojilo tri miliona dinara.

Kako je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski navela, naredne godine, Ministarstvo će opredeliti i dodatna sredstva za otvaranje inkluzivnog igrališta za decu, mlade, osobe sa invaliditetom i sve one koji žele da uživaju u lepotama ove planine.

1/7 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski na Goliji Foto: Ministarstvo za rad

- Golija je simbolički i pravo mesto odakle počinje i kampanja Ministarstva pod nazivom "Bliže ljudima", koji dovoljno govori o konceptu koji će se primenjivati u toku njenog trajanja - poručila je ministar.

Prema njenim rečima, kampanja podrazumeva posetu ljudima i porodicama koji žive u pograničnim područjima, porodicama boraca, veterana, invalida, socijalno ugroženim porodicama, kao i onima sa više dece. Ona je istakla da je obaveza Ministarstva da bude tamo gde su ljudi, jer su oni najvažniji resurs države.