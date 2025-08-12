Slušaj vest

Turista iz Srbije dobio je kaznu u Grčkoj za vožnju u alkoholisanom stanju, a oduzeta mu je i vozačka dozvola na mesec dana.

U Fejsbuk grupi Grčka - grupa za turiste pojavila se objava u kojoj je autor zatražio pomoć članova i raspitivao se da li je moguće uzeti dozvolu ranije jer ukoliko se ovo desi mnogim vozačima bi odmor zaista mogao da propadne.

- Mom momku su pisali kaznu za vožnju pod dejstvom alkohola, 0,38 promila i oduzeli vozačku dozvolu na mesec dana. Da li postoji šansa kada se plati kazna da se piše molba da je vrate ranije - pisalo je u objavi ispod koje su se nizale reakcije i komentari.

Inače, prema grčkim zakonodavnim propisima i dosadašnjoj praksi, dozvola se vraća tek po isteku određenog perioda zabrane, uz dokaz o plaćanju kazne. Pravila ne predviđaju mogućnost ranijeg vraćanja dozvole na osnovu molbe. Čak i za turiste, iako su odredbe nešto ublažene, struktura sankcija i procedura povratka i dalje podrazumevaju poštovanje trajanja zabrane.

Kazna za vožnju u alkoholisanom stanju u Grčkoj Foto: Printscreen/ Grčka - grupa za turiste

Kazne i do 700 evra

U Grčkoj vožnja pod dejstvom alkohola znači automatsko isključivanje iz saobraćaja, a stepen kazne zavisi od toga koliko je promila test pokazao. Ako je koncentracija alkohola u krvi između 0.80 i 1.10 g/l (ili između 0.40 i 0.60 mg/l u izduvanom vazduhu), sledi kazna od 700 evra i oduzimanje dozvole do 90 dana iliti tri meseca. Ako je koncentracija alkohola iznad 1.10 g/l (ili iznad 0.60 mg/l u izduvanom vazduhu), sledi kazna od 1.200 evra, oduzimanje dozvole na 180 dana i zatvorska kazna od najmanje dva meseca.

Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju Foto: Shutterstock