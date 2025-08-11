Slušaj vest

Ko treba da bude glava kuće, muškarac ili žena? Ovo pitanje u javnosti je iznedrilo mnoge komentare, a u kući mnogo nesuglasica.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su komentarisali ovu temu bili su Katarina Lazić, supruga Darka Lazića, Zorica Mršević, istraživačica i Nebojša Lazić, teolog.

Katarina je odgonetnula ko je glava kuće u njihovom domu:

- Kliše je, ali je zapravo tako, muškarac jeste glava kuće, a žena je vrat. Muškarac treba da preuzme odgovornost za sigurnost porodice, a žena treba da ga usmeri. Darko bi vam rekao da je muškarac glava kuće, on je u medijima govorio isto kao ja, da žena mora da bude vrat, a otkad je sa mnom uverio se da je zaista tako.

Supruga Darka Lazića obrusila odgovorom: Da li je glava kuće muškarac ili žena? Izvor: Kurir televizija

Mršević je iznela svoju tvrdnju povodom ovog pitanja:

- Malo sam pročitala u segmentu biznisa, a piše da žene određuju određene kupovine do neke sume. Dakle, ako se kupuje automobil to odlučuje muškarac, a sve drugo je žena. Tu mislim na svakodnevnu kupovinu, pa i dalje od toga. Svi se pravimo da je muškarac glavni, kako ne bi bio uvređen. Svakako, gledajući i na nekom geopolitičkom i državnom planu, bolje su države i međunarodni ugovori kojima diktiraju žene, one su sklonije kompromisima. Ta ženska uloga u odlučivanju je dobra i korisna, nju treba slediti od privatnog do državnog plana. Moja majka je zarađivala više od oca, ali je tata bio glava kuće. Uvek sam se pitala zašto je takva, treba da bude tvrđa, ali ne.

Nebojša je sa teološkog ugla prišao ovoj temi:

- Brak je kompromis, ali današnji problem oko toga ko je glavni je to što ne postoje autoriteti, ni u porodici, niti u društvu. Svako misli za sebe da je u pravu. Tu su sudelovale i društvene mreže, koje dovode do psiholoških procesa, svaka krajnost postaje destruktivna po sam brak. Brak je sklad, to je stvar kompromisa, ali prvo sa sobom i svojim egom kako bih dozvolio da supruga nešto izabere. Nemoguće je imati ravnopravnost, ali je moguće podeliti obaveze i dužnosti kako bismo funkcionisali u skladnom braku. Jezik ljubavi koji bi trebalo da bude dominantan, danas uopšte nije, i to zbog preke potrebe za samodokazivanjem.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BRAKOVI U SRBIJI TRAJU NAJDUŽE 13 GODINA: