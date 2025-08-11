Slušaj vest

U Leskovcu i Zaječaru danas u 15 časova izmereno je 39 stepeni, pa su tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) to trenutno najtopliji gradovi u Srbiji. Ono što iznenađuje je neverovatna razlika. U nekim delovima Srbije je čak i prijatno, a drugi se doslovno krčkaju.

Trideset osam stepeni izmereno je u Negotinu, u Nišu 37 stepeni, a u Beogradu 33 stepena.

S druge strane, na severu zemlje nešto je svežije nego na jugu, pa je tako u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu trenutno 33 stepena.

Najniža temperatura je na Kopaoniku, gde je izmereno 24 stepeni, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U južnom, jugoistočnom i istočnom delu zemlje, kao i Pomoravlju, zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno, dok je u ostatku Srbije na snazi narandžasti, odnosno žuti meteo alarm.

RHMZ je upozorio na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

"Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama", saopšteno je.