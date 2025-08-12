Slušaj vest

Polazak u školu, bilo da su to đaci prvaci ili pak stariji školarci, roditelje košta lepih para, a ovaj 1. septembar teško da mogu dočekati bez troška od bar 300 evra za udžbenike, školski pribor, rančeve, garderobu, obuću, opremu za fizičko, lektiru...

Na pragu smo početka školske godine kad mame i tate imaju glavobolju i dodatni udar na kućni budžet zbog opremanja đaka za školu. Iako je prvi dan u školi prvačića najveća radost za njih, tu su ujedno i najveći troškovi, a ukoliko porodica ima dva učenika, troškovi se, logično, udvostručuju, pa idu i preko 600 evra ako se kupuju celokupna oprema i pribor! Naravno, što su deca starija, potrebno je i više novca.

Knjige na rate

Roditelji obično udžbenike naručuju na nekoliko mesečnih rata, međutim, sve ostalo se kupuje neposredno pred polazak u školu.

Cena udžbenika Foto: Zorana Jevtić

Cena kompleta udžbenika za prvi razred u proseku košta oko 11.000 dinara, dok za više razrede i do 23.000 dinara, zavisno od izdavača udžbenika kojeg je škola odabrala. Pored knjiga, đak mora da ima i sveske različitih formata, koje, zavisno od veličine, kvaliteta, broja listova i toga da li su ukoričene, koštaju od 100 do 500 dinara. Za početak godine je dovoljna po jedna sveska po predmetu, dok za ceo razred roditelj kupi i do dvadeset svezaka.

Pribor za pisanje i crtanje podrazumeva obavezne tri obične olovke, plavu i crvenu hemijsku olovku, penkalo i piši-briši olovku, drvene bojice, gumicu, rezač i mali lenjir, što dolazi u sklopu pernice, koja košta minimum 500 dinara, dok cena punih pernica ide i do 3.000. Učeniku je posebno za matematiku neophodan i komplet lenjira, koji košta oko 100 dinara, i šestar, koji staje nekih 150 dinara.

Kupovina školskog pribora Foto: Shutterstock

Što se tiče likovne kulture, tu je spisak malo duži, pa je potrebno obezbediti blok od broja dva do pet, u zavisnosti od razreda, tempere, vodene boje, voštane boje, komplet četkica, paletu, posudu za vodu, krpu, flomastere, plastelin, samolepljivi kolaž papir i kesu za blok, za šta treba izdvojiti od 1.220 do 1.830 dinara.

Lektira povoljno

Tu je i fizičko vaspitanje, za koje je potrebna oprema u koju spadaju obavezne posebne patike, trenerka, helanke ili šorts, majica kratkih rukava i vijača, kao i vreća za opremu. Na spisku roditelja su i rančevi, koji su jedna od većih stavki - treba izdvojiti od 1.000 do 7.000 dinara.

Cena opreme za fizičko

Patike 3.000

Majica 400

Šorts 2.000

Trenerke 2.000-10.000

Helanke 1.000

Vreća za opremu 600

Ukupno 9.000

* Iznosi su u dinarima

Kupovina obuće za đaka za školu Foto: Shutterstock

Podrazumeva se da je ovo školski pribor za početak godine koji se s vremenom obnavlja, pa je tako potrebno više puta kupovati hemijske olovke, rezače, gumice, sveske, blok za crtanje, drvene, voštane i vodene bojice i tempere.

Dodatni trošak Za decu koja se odluče da užinaju u sklopu škole, to će roditelje svakog meseca koštati do 4.000 dinara. Međutim, ukoliko se odluče za samostalno donošenje užine, roditelji će verovatno morati da odvoje bar 200 dinara dnevno.

U školski program uključena je obavezna lektira, pa ko želi da je kupi, a ne da je pozajmljuje iz biblioteke, ona za prvi razred košta oko 500 dinara, dok je komplet za osmi razred oko 1.300.

Besplatni udžbenici i pribor

Pojedine lokalne samouprave iz godine u godinu daju besplatne udžbenike pa čak i školski pribor prvenstveno prvacima, a u nekim mestima dobijaju i đaci do četvrtog razreda. Grad Zrenjanin obezbeđuje besplatne udžbenike, đačke torbe i osnovni školski pribor za sve đake prvake.

Pojedini gradovi daju besplatne udžbenike đacima Foto: Ana Paunkovic

Spisak potrebne školske opreme Pribor Cena

Sveska 100-500

Blok za crtanje 60-130

Kesa za blok 80-100

Tempere / vodene boje 180-370

Kolaž papir 100-250

Komplet četkica 400

Drvene bojice 100-200

Voštane boje 100-180

Flomasteri 200

Pernica 500-3.000

Lenjiri 100

Šestar 150

Ranac 1.000-7.000

Lektira 500-1.300

Ukupno 3.570-13.880

* Iznosi su u dinarima

U Užicu đaci od prvog do četvrtog razreda imaju besplatne udžbenike, dok u Somboru mališani u prvom i drugom osnovne, a u Kragujevcu samo prvaci.

Cene školskih rančeva Foto: Shutterstock

Garderobe za devojčice za svaki dan

Komad odeće Cena

Farmerice 1.500-5.000

Majica 300-2.000

Patike 3.000-11.000

Dukserica 1.500-4.000

Ukupno 6.300-22.000

* Iznosi su u dinarima

U Gradu Beogradu već drugu godinu zaredom postoji mera đačke pomoći koja se daje za sve đake u iznosu od 20.000 dinara, dok recimo gradske vlasti u Kruševcu prvacima daju poklon čestitke od 10.000 dinara.

Garderoba za dečake za svaki dan