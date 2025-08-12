Evo koliko košta opremanje đaka za školu: Spisak troškova je baš dugačak, od cifre da ti se zavrti u glavi!
Polazak u školu, bilo da su to đaci prvaci ili pak stariji školarci, roditelje košta lepih para, a ovaj 1. septembar teško da mogu dočekati bez troška od bar 300 evra za udžbenike, školski pribor, rančeve, garderobu, obuću, opremu za fizičko, lektiru...
Na pragu smo početka školske godine kad mame i tate imaju glavobolju i dodatni udar na kućni budžet zbog opremanja đaka za školu. Iako je prvi dan u školi prvačića najveća radost za njih, tu su ujedno i najveći troškovi, a ukoliko porodica ima dva učenika, troškovi se, logično, udvostručuju, pa idu i preko 600 evra ako se kupuju celokupna oprema i pribor! Naravno, što su deca starija, potrebno je i više novca.
Knjige na rate
Roditelji obično udžbenike naručuju na nekoliko mesečnih rata, međutim, sve ostalo se kupuje neposredno pred polazak u školu.
Cena kompleta udžbenika za prvi razred u proseku košta oko 11.000 dinara, dok za više razrede i do 23.000 dinara, zavisno od izdavača udžbenika kojeg je škola odabrala. Pored knjiga, đak mora da ima i sveske različitih formata, koje, zavisno od veličine, kvaliteta, broja listova i toga da li su ukoričene, koštaju od 100 do 500 dinara. Za početak godine je dovoljna po jedna sveska po predmetu, dok za ceo razred roditelj kupi i do dvadeset svezaka.
Pribor za pisanje i crtanje podrazumeva obavezne tri obične olovke, plavu i crvenu hemijsku olovku, penkalo i piši-briši olovku, drvene bojice, gumicu, rezač i mali lenjir, što dolazi u sklopu pernice, koja košta minimum 500 dinara, dok cena punih pernica ide i do 3.000. Učeniku je posebno za matematiku neophodan i komplet lenjira, koji košta oko 100 dinara, i šestar, koji staje nekih 150 dinara.
Što se tiče likovne kulture, tu je spisak malo duži, pa je potrebno obezbediti blok od broja dva do pet, u zavisnosti od razreda, tempere, vodene boje, voštane boje, komplet četkica, paletu, posudu za vodu, krpu, flomastere, plastelin, samolepljivi kolaž papir i kesu za blok, za šta treba izdvojiti od 1.220 do 1.830 dinara.
Lektira povoljno
Tu je i fizičko vaspitanje, za koje je potrebna oprema u koju spadaju obavezne posebne patike, trenerka, helanke ili šorts, majica kratkih rukava i vijača, kao i vreća za opremu. Na spisku roditelja su i rančevi, koji su jedna od većih stavki - treba izdvojiti od 1.000 do 7.000 dinara.
Cena opreme za fizičko
- Patike 3.000
- Majica 400
- Šorts 2.000
- Trenerke 2.000-10.000
- Helanke 1.000
- Vreća za opremu 600
- Ukupno 9.000
- * Iznosi su u dinarima
Podrazumeva se da je ovo školski pribor za početak godine koji se s vremenom obnavlja, pa je tako potrebno više puta kupovati hemijske olovke, rezače, gumice, sveske, blok za crtanje, drvene, voštane i vodene bojice i tempere.
Za decu koja se odluče da užinaju u sklopu škole, to će roditelje svakog meseca koštati do 4.000 dinara. Međutim, ukoliko se odluče za samostalno donošenje užine, roditelji će verovatno morati da odvoje bar 200 dinara dnevno.
U školski program uključena je obavezna lektira, pa ko želi da je kupi, a ne da je pozajmljuje iz biblioteke, ona za prvi razred košta oko 500 dinara, dok je komplet za osmi razred oko 1.300.
Besplatni udžbenici i pribor
Pojedine lokalne samouprave iz godine u godinu daju besplatne udžbenike pa čak i školski pribor prvenstveno prvacima, a u nekim mestima dobijaju i đaci do četvrtog razreda. Grad Zrenjanin obezbeđuje besplatne udžbenike, đačke torbe i osnovni školski pribor za sve đake prvake.
Spisak potrebne školske opreme
- Pribor Cena
- Sveska 100-500
- Blok za crtanje 60-130
- Kesa za blok 80-100
- Tempere / vodene boje 180-370
- Kolaž papir 100-250
- Komplet četkica 400
- Drvene bojice 100-200
- Voštane boje 100-180
- Flomasteri 200
- Pernica 500-3.000
- Lenjiri 100
- Šestar 150
- Ranac 1.000-7.000
- Lektira 500-1.300
- Ukupno 3.570-13.880
- * Iznosi su u dinarima
U Užicu đaci od prvog do četvrtog razreda imaju besplatne udžbenike, dok u Somboru mališani u prvom i drugom osnovne, a u Kragujevcu samo prvaci.
Garderobe za devojčice za svaki dan
- Komad odeće Cena
- Farmerice 1.500-5.000
- Majica 300-2.000
- Patike 3.000-11.000
- Dukserica 1.500-4.000
- Ukupno 6.300-22.000
- * Iznosi su u dinarima
U Gradu Beogradu već drugu godinu zaredom postoji mera đačke pomoći koja se daje za sve đake u iznosu od 20.000 dinara, dok recimo gradske vlasti u Kruševcu prvacima daju poklon čestitke od 10.000 dinara.
Garderoba za dečake za svaki dan
- Komad odeće Cena
- Farmerice 1.500-6.000
- Majica 600-2.000
- Patike 3.000-12.000
- Dukserica 3.000-6.000
- Ukupno 8.100-26.000
- * Iznosi su u dinarima