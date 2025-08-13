Slušaj vest

Gospojinski post počinje 14. avgusta i traje dve sedmice, sve do 28. avgusta, a po rigidnosti dolazi odmah posle Vaskršnjeg posta zbog čega je važno da vernici ispoštuju određena pravila.

Predstavlja praznik koji je poznat kao dan majki i dece i tada bi posebno žene treblo da se pričeste. Ovaj post smatra se jednim od najtežih jer se najveći broj dana može jesti samo hrana na vodi, a vikendom su dozvoljeni ulje i vino.

Na Preobraženje može se jesti i riba. Završava se 28. avgusta po novom kalendaru, na Veliku Gospojinu, ali ako ovaj praznik padne u sredu ili petak, ne mrsi se ni tog dana, već se jede riba, vino i ulje. Međutim, ove godine to nije slučaj jer Velika Gospojina pada u četvrtak.

Tri greške tokom posta Gordost

Greh gordosti je posebno opasan, oni koji sebe vide kao mnogo bolje od drugih, naročito zato što poste, treba da mole za smirenje.

Gospojinski post traje do Velike Gospojine Foto: Printscreen/Youtube

Gospod je učio da postimo tajno, bez licemerja, a bogu je ugodan samo onaj telesni post koji je praćen uzdržavanjem od svakog zlog dela, reči i misli. Tokom posta se posebno treba čuvati mržnje, zavisti, ogovaranja, pohlepe, neprijateljstva, gneva. I maštanje o gnevu pomutiće srce i dušu u postu.

Prejedanje

Post ima za cilj da se obuzda slastoljublje i stomakougađanje. Prejedanje, proždrljivost je smrtni greh, pa je posebno iskušenje ako se - uz objašnjenje da ne jedemo mrsnu hranu - tokom posta predajemo uživanju u svoj ostaloj hrani i to bez mere.

Od prepunih trpeza na kojima samo što još nema "od ptice mleko", preko začinjene, masne hrane - zato što je "zamašćena biljnim mrsom" pa do slatkiša za svaki obrok u toku dana, post se za neke pretvara u prave gozbe na kojima samo nema mesa i drugih namirnica životinjskog porekla.

Tokom posta, domaćice i domaćini treba da obezbede zdravu hranu ukućanima i ponude gostima jednostavno pripremljene obroke.

Praznik Uspenja Bogorodice na nebo Foto: Printscreen/Youtube

Nepoštovanje posta

Postoje periodi u kojima se razrešava upotreba svih vrsta hrane. Duhovnik može da propiše post i mimo navedenih dana u crkvenom kalendaru, ali i da razreši neke vernike od posta.

Međutim, svojevoljno odustajanje od posta, a naročito spremanje posnih slava uz mrsnu hranu smatra se grehom. Greh nepoštovanja posta ne leži u samoj hrani koju sa blagodarnošću uzimamo, već i u drskom gaženju zapovesti Gospodnje o postu i crkvenih pravila koja su po nadahnuću Svetog Duha propisali bogonosni oci, svetitelji Crkve Hristove, i ostavili ih nama kao večni amanet i nezabludivi put duhovnog usavršavanja.