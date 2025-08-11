Nokti urađeni sa gel lakom koji se stavljaju u UV lampu

Od 1. septembra Evropska unija zabranjuje gel lakove za nokte koji sadrže hemikaliju TPO – sastojak koji, prema rečima stručnjaka, može znatno naškoditi zdravlju.

Gel lakovi postali su svakodnevica, kako u salonima, tako i kod kuće. Ali iza besprekorne boje krije se opasnost, supstanca koja stvrdnjava lak pod UV ili LED lampom, a potencijalno može biti i kancerogena. Zbog toga u Evropskoj uniji sledi potpuna zabrana.

Evropska unija zabranjuje ove gel lakove za nokte! Izvor: Kurir televizija

Evo šta je rekla sagovornica Kurir televizije na ovu temu:

- Ja sam radila ranije gel lak tehniku, ona je vrlo praktična, ali sam odustala iz prostog razloga što je vazduh ulazio sa strane nokta. Mislim da nije prilagođeno, treba da se prilagodi svakom tipu kože i te nokatne ploče, svi smo mi različiti, nemoguće je da u 21. veku nisu izmislili za nekoga ko ima masniju kožu ili masniju nokatnu ploču i mislim da je vrlo diskutabilno ovo što stiže na srpsko tržište.

Spec. dr med. Mirjana Pavlović, dermatolog, rekla je sledeće povodom ove teme:

- Zapravo više se odnosi na upotrebu tih UV i LED lampi. Pazite, tu već nam je svima poznato da je u njima veštački spektar, znamo i da je sam prirodni, takođe isto potentan i da dovodi do trajnih oštećenja. Prvenstveno, pošto postavljamo ruke i nokte, primetićete na koži, preuranjenu promenu u smislu starosti.

