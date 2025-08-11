Slušaj vest

ULCINJ - Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama danas su u odvojenim akcijama, na Velikoj plaži kod Ade Bojane, spasili tri osobe koje su se na SUP daskama našle u opasnosti usled jakog istočnog vetra na otvorenom moru.

- Spasilački skuter UPSUL-a sa spasiocem intervenisao je na udaljenosti od oko dva kilometra od obale, gde se nalazio bračni par iz Srbije, koga je vetar nosio ka otvorenom moru. U isto vreme spašena je i još jedna ženska osoba koja se, u istim otežanim vremenskim uslovima, nalazila na SUP dasci uz veoma jak istočni vetar. Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj reakciji spasilaca, sve tri osobe su uspešno evakuisane na obalu, potvrđeno je za RINU u UPSUL.

Foto: UPSUL

S obzirom na najave meteorologa da će i sutra duvati pojačan severni vetar, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama apeluje na kupače i vlasnike plovnih objekata da se ne udaljavaju od obale i da ne rizikuju svoje živote izlaganjem opasnim vremenskim prilikama.

- Napominjemo i da se sve prijave u vezi sa dešavanjima na moru mogu prijaviti Pomorsko operativom centru na besplatan broj 129, naglasili su u UPSUL.