Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili tokom večeri na graničnim prelazima čekaju od 20 do 50 minuta.

U saopštenju piše da na prelazima Gostun i Špiljani sa Crnom Gorom automobili čekaju 30 minuta a na prelazu Gradina sa Bugarskom 20 minuta da uđu u Srbiju.

AMSS je dodao da automobli, na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 20 minuta da izađu iz Srbije a 50 minuta uđu u zemlju.

Kamioni, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju tri sata da izađu iz Srbije, dodaje se.