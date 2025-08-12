prekršaji
Za vreme sabora u Guči učinjeno 756 prekršaja u saobraćaju! MUP: Iz saobraćaja isključeno 129 vozača
Pripadnici saobraćajne policije su tokom 64. Dragačevskog sabora trubača u Guči identifikovala je ukupno 756 prekršaja, saopšteno je juče.
Policija je evidentirala 349 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, 91 osoba je vozila pod dejstvom alkohola, a tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci."Iz saobraćaja je isključeno 129 vozača i devet vozila. Pripadnici saobraćajne policije su pronašli jednu osobu po potrazi", saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Za vreme te manifestacije, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa jednom lakom telesnom povredom, kako je naveo MUP, uzrok nezgode je neprilagođena brzina.
