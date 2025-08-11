- Evo nas na Goliji, ovde smo lepim povodom - da otvorimo prvi objekat namenjen druženju osoba sa invaliditetom. I nije slučajno što smo odabrali da to bude baš na Goliji. Želimo da gradimo Goliju bez barijera, i da pokažemo da ljudi nisu zaboravljeni - istakla je ministarka, i dodala:

- Hajde da vidimo kako to izgleda. Ministarstvo je opredelilo tri miliona dinara za izgradnju i adaptaciju ovog objekta. U razgovoru sa osobama sa invaliditetom dogovorili smo da naredne godine opredelimo dodatna sredstva kako bi se u ovom području gde se nalazi i Omladinski centar otvorili inkluzivno igralište namenjeno deci, mladima, osobama sa invaliditetom, i svima onima koji žele da uživaju u prirodnim lepotama naše Golije.