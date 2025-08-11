Slušaj vest

Periodi ekstremne vrućine sa temperaturama koje će dostizati i preko 40 stepeni Celzijusa, kao i povremena osveženja očekuju se u Srbiji u narednom periodu, prema prognozi meteorologa Ivana Ristića. Najveća vrućina se očekuje na jugu i istoku zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje će vladati u Srbiji od 10. do 17. avgusta. Maksimalne temperature u većini mesta u Srbiji će se kretati od 34 do 38 stepeni Celzijusa, dok će ponegde prelaziti i 40 stepeni.

"Evo, obradovaću vas, danas će biti mnogo prijatnije nego juče. Juče je bilo 38, skoro 39 stepeni u Beogradu, a po Srbiji 40 stepeni. Danas će u Beogradu biti oko 33, što je 4-5 stepeni svežije. Sutra takođe, ova dva dana će biti dosta prijatnija, s tim da će na jugu Srbije biti toplije", rekao je meteorolog Ivan Ristić.

Cela Srbija će biti u crvenom

Kako kaže, Srbija će biti pod uticajem visokih temperatura, koje će dostići vrhunac sredinom nedelje.

"Ali od srede, ponovo dolaze vrućine. Cela Srbija će ponovo biti u crvenom, temperature će se kretati između 35 i 40 stepeni. Jedino će nas rashlađivati malo jugoistočni vetar koji će biti prirodni ventilator, ali biće veoma vruće."

U Beogradu se očekuju nešto niže temperature u odnosu na ostatak zemlje, ali će vrućina i dalje biti intenzivna.

"U Beogradu ne očekujemo više od 38, možda oko 36, maksimum 37 stepeni. Dakle, biće nešto prijatnije nego juče. A onda, sledeći ponedeljak, za jedno nedelju dana, ponovo dolazi jedno manje osveženje. Imaćemo periode otopljenja i manjih osveženja, ali ne očekujemo prodor hladnog vazduha kroz bečka vrata. Letnje vreme će trajati do kraja avgusta, sa oscilacijama u temperaturi"

Najveće vrućine se očekuju na jugu i istoku Srbije, gde su temperature tradicionalno visoke.

"Najgore će biti na jugu i istoku Srbije. Ćuprija je uvek najtopliji grad, tamo temperatura u ovim situacijama često prelazi 40 stepeni", kaže Ristić.

Kakva nas jesen i zima čeka

Ovo je već peti toplotni talas ove godine, a tendencija povećanja broja ovakvih talasa je primetna.

"Postaje normalno da imamo nekoliko dana sa temperaturama između 38 i 40 stepeni. Na dugoročnim prognozama možemo videti kakvo nas leto čeka, a kada je zima u pitanju, dosta meteorologa širom sveta najavljuje da će biti malo hladnija, ali te priče imamo svake godine."

Ristić izražava nadu da će zima biti hladnija i sa više snega, sa prvim snegom krajem novembra.

"Nadam se da će zima biti malo hladnija i snežnija. Najverovatnije prvi sneg krajem novembra, standardno. U septembru ćemo polako ući u jesenji mod, imaćemo jače osveženje, ali leto će se uglavnom nastaviti sa miholjskim letom, kada temperature budu oko 25 stepeni - idealno za šetnju," izjavio je Ristić.