Srbija je danas donela odluku da u pomoć pošalje helikopter tipa „Kamov“, nakon što je u Crnoj Gori izbio požar većih razmera, a kako Kurir sada saznaje, helikopter je oko 18 časova počeo sa dejstvom.

Kamov gasi požar kod Podgorice



- Uz pomoć ljudi iz Sektora za vanredne situacije srpski helikopter pomaže braći Crnogorcima u nevolji koja ih je zadesila sa požarima velih razmera - navodi naš dobro obavešten izvor.



Najkritičnije trenutno je u Piperima kod Podgorice, iznad Buljarice i kod Čanja, prenosi portal Analitika.