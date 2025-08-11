Slušaj vest

Srbija je danas donela odluku da u pomoć pošalje helikopter tipa „Kamov“, nakon što je u Crnoj Gori izbio požar većih razmera, a kako Kurir sada saznaje, helikopter je oko 18 časova počeo sa dejstvom.

Kamov gasi požar kod Podgorice


- Uz pomoć ljudi iz Sektora za vanredne situacije srpski helikopter pomaže braći Crnogorcima u nevolji koja ih je zadesila sa požarima velih razmera - navodi naš dobro obavešten izvor.


Najkritičnije trenutno je u Piperima kod Podgorice, iznad Buljarice i kod Čanja, prenosi portal Analitika.

Sve detalje o požarima u Crnoj Gori pratite u našem blogu uživo.

Ivica Dačić
1321321321.jpg
ijf.jpg
99.jpg