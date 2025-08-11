- Ljudi nikako ne bi smeli sami da ulaze u neku priču i da pokušavaju sami da uništavaju legla, jer može doći do velikih problema. Radim i sa zmijama, ali zmije beže i prave put da se sklone kada su ugrožene dok stršljenovi napadaju i to je velika razlika. Ipak su stršljenovi veći problem za ljude od zmija, a opet i za mene kao nekog ko ih uklanja - kaže Vladica.

Njegov posao nije nimalo lak. On se penje, visi, zavlači u otvore i uvek je izložen riziku.

- Mnogo je vruće u odelu koje nosim, a stvar otežavaju visoke temperature. Kada se pod takvim okolnostima popnem na krov dešavalo mi se i da dehidriram i zamalo padnem s krova.

Jednom mi se na odelu i pokvario rajsferšlus, a nisam ni primetio, moglo je da bude svačega, ali na svu sreću nije. Uvek ima i rizika da propadnem kroz krov, da padnem i da se slomim, to su ipak velike visine - dodaje.

Vladica savetuje sve da ne pokušavaju sami da uklone legla, da pozovu nadležne i budu strpljivi. Iako tada ljude uhvati strah, moraju da ostanu pribrani i reaguju racinalno.