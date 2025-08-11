VLADICA NAPRAVIO RUPU U KUĆI, A ONO ŠTO JE IZ NJE ISPALO GORE JE OD ZMIJA! Čuveni zmijolovac u epicentru horora: "Otvori i ne prilazi dok te ne zovem" (VIDEO)
"Otvori i ne prilazi dok te ne zovem", začuo se na samom početku snimka glas najvećeg zmijolovca iz Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok", Vladice Stankovića, pre nego što je usledio prizor koji je mnoge ostavio bez teksta.
Vladica se, noseći na sebi specijalno pčelarsko zaštitno odelo za stršljenove, popeo na merdevine u jednom domaćinstvu u Srbiji, alatom napravio rupu u plafonu, a ono što je iz nje ispalo mnoge je ostavilo u čudu.
Naime, reč je o leglu izuzetno opasnih insekata - stršljenova. Kao što već mnogi znaju, ovi krupni insekti svake godine tokom leta zadaju muke brojnim domaćinstvima širom Srbije, a Vladica Stanković iz Vladičinog hana upravo je onaj kome se najčešće obrate kada čuju njihovo zujanje.
Vladica je jednom prilikom objasnio kada i gde se stršljenovi najčešće pojavljuju, kako protiče njihov „lov“ i zbog čega je važno da znamo kako da se ponašamo kada im se nađemo u blizini.
Pored hvatanja zmija, Vladica Stanković bavi se i lovom na stršljenove, a i ove godine, kao i prethodnih, već je imao nekoliko uspešnih akcija.
- Kraj jula, avgust, septembar, to su neki meseci kao su oni najrasprostranjeniji. Tada već formiraju legla i nastavljaju da jačaju, a tome im doprinose visoke temperature - započeo je Vladica.
Tada se njegov telefon "usija" od poziva, ali za njega ne postoji prepreka. Penje se i zavlači na nepristupačne lokacije. Sve o tome šta je rekao o ovim insektima pročitajte u posebnom tekstu klikom ovde.
- Ljudi nikako ne bi smeli sami da ulaze u neku priču i da pokušavaju sami da uništavaju legla, jer može doći do velikih problema. Radim i sa zmijama, ali zmije beže i prave put da se sklone kada su ugrožene dok stršljenovi napadaju i to je velika razlika. Ipak su stršljenovi veći problem za ljude od zmija, a opet i za mene kao nekog ko ih uklanja - kaže Vladica.
Njegov posao nije nimalo lak. On se penje, visi, zavlači u otvore i uvek je izložen riziku.
- Mnogo je vruće u odelu koje nosim, a stvar otežavaju visoke temperature. Kada se pod takvim okolnostima popnem na krov dešavalo mi se i da dehidriram i zamalo padnem s krova.
Jednom mi se na odelu i pokvario rajsferšlus, a nisam ni primetio, moglo je da bude svačega, ali na svu sreću nije. Uvek ima i rizika da propadnem kroz krov, da padnem i da se slomim, to su ipak velike visine - dodaje.
Vladica savetuje sve da ne pokušavaju sami da uklone legla, da pozovu nadležne i budu strpljivi. Iako tada ljude uhvati strah, moraju da ostanu pribrani i reaguju racinalno.
Vladica je više puta govorio i o tome kada zmije najviše izlaze, razlikama između otrovnih i neotrovnih, o tome kako treba da reagujemo ako se susretnemo s njima i kako da pomognemo sebi nakon ujeda, ako do njega dođe.
Stanković je istakao da vreme kada zmije počinju da izlaze zavisi od vremenskih prilika.
"Nekad su zime kraće, pa to izlaženje zmija iz burmacije, odnosno zimskog sna, krene ranije. Sada se i klima promenila, pa se desi da kasnije uđu u zimski san, desi se da ne uđu do novembra. Mužjak jedne od najvećih otrovnica u Srbiji i Evropi - poskok, izlazi dve do tri nedelje ranije nego ženke", ukazao je, a šta je još rekao o zmijama pročitajte u posebnom tekstu klikom ovde.
Jednom prilikom, i Vladica je zastao u čudu, kada je obavljao akciju u Bujanovcu, tokom prošle godine.
Da mu nije bilo svejedno, moglo se videti i čuti na snimku jer u nekoliko navrata ne prestajao da se čudi onome što vidi.
- Koliko je to golemo, to je nešto neverovatno! Koliko je tu ludila - čuje se na snimku sa tavana na kojem je Vladica pokazao ogromno gnezdo stršljenova koji su se tu naselili, a taj snimak pogledajte klikom ovde.
Prizor je doslovno kao iz horor filma, a ko se boji pčela, osa i stršljenova, ovo bolje da ne gleda.
Kurir.rs