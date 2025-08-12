DANAS I DO 40 STEPENI, A OD OVOG DATUMA PREOKRET Detaljna prognoza za naredne dane: RHMZ upozorio na vrućine i još jednu opasnu pojavu
U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša od 32 do 38 stepeni.
U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 17 do 20, a najviša oko 32 stepena.
Upozorenje na visoke temperature do 17. avgusta
Do kraja sedmice će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i do 40, a samo će danas (12.08.) na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepena.
Upozorenje za Beograd na visoke temperature od 13. do 16. avgusta
Od srede do subote (13-16.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni.
Od nedelјe malo svežije.
Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom
Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.
Upaljen meteo alarm
U jugoistočnoj Srbiji i na prostoru KiM danas je na snazi crveni meteo alarm, u istočnom delu naše zemlje narandžasti, dok je u ostalim krajevima upaljeno žuto upozorenje i sve to zbog ekstremno visokih temperatura. Crveno upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
Vreme narednih dana
Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni.
Četvrtak: Sunčano i veoma toplo. Vetar umeren, ponegde i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni.
Petak: Sunčano i veoma toplo. Vetar umeren, ponegde i jak istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni.
Prognoza vremena za narednih pet dana
U subotu pretežno sunčano i veoma toplo. U nedelju na severu i zapadu, a u ponedeljak (18.08.) i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom uz manji pad temperature. U utorak i sredu pretežno sunčano i toplo.