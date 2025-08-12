Slušaj vest

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša od 32 do 38 stepeni.

U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 17 do 20, a najviša oko 32 stepena.

Upozorenje na visoke temperature do 17. avgusta

Do kraja sedmice će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i do 40, a samo će danas (12.08.) na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepena.

Upozorenje za Beograd na visoke temperature od 13. do 16. avgusta

Od srede do subote (13-16.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni.

Od nedelјe malo svežije.

Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.

Upaljen meteo alarm

U jugoistočnoj Srbiji i na prostoru KiM danas je na snazi crveni meteo alarm, u istočnom delu naše zemlje narandžasti, dok je u ostalim krajevima upaljeno žuto upozorenje i sve to zbog ekstremno visokih temperatura. Crveno upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Vreme narednih dana

Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni.

Četvrtak: Sunčano i veoma toplo. Vetar umeren, ponegde i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni.

Petak: Sunčano i veoma toplo. Vetar umeren, ponegde i jak istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni.

