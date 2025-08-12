Danas bez struje ostaje čak osam beogradskih opština! Kurir televizija sa najnovijim servisnim informacijama i dešavanjima u noći za nama!
Servisne informacije i kakvo je stanje u noći za nama, prenose reporteri Kurir televizije, koji se nalaze na gradskim ulicama.
Novinar, Pavle Ivković se trenutno nalazi ispred opštine Novi Beograd:
- Na ovom mestu trenutno nema gužve, nije pojačan intenzitet saobraćaja. Noć za nama je prošla relativno mirno. Jedna osoba je lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila tokom noći. Ekipe hitne pomoći intervenisale su 121 put, od čega 20 puta na javnom mestu, a za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici - kaže Ivković i dodaje:
- Kada govorimo o struji, danas će bez struje biti opštine Stari Grad, Palilula, Rakovica, Novi Beograd, Grocka, Obrenovac, Surčin i Lazarevac u periodu od 8.30 do 15.00, a kada govorimo o vodosnabdevanju, danas će bez vode biti opština Voždovac, a za najnužnije potrebe postavljene su cisterne sa pijaćom vodom. Pozvao bih sve da odu do adrese Svetog Save 39, do Instituta za transfuziju krvi, u periodu od 7 do 19 časova i doniraju krv i tako spasu nečiji život.
Reporter, Aleksandra Orlić, donosi iz Subotice najnovije servisne informacije:
- Danas je umereno i toplo jutro, a u toku dana najavljene su visoke temperature. Na ulicama nema gužvi i sve su prohodne. Situacija na graničnim prelazima je dobra, nema zadržavanja i jutro protiče mirno. Bikovački put je zatvoren zbog projekta rekonstrukcije pruge od Beograda do Subotice i biće zatvoren do kraja ovog meseca. Za današnji dan nema najavljenih isključenja struje i vode – kaže Orlić i dodaje:
- U Subotici su juče Ministarstvo privrede Republike Srbije i Grad Subotica potpisali veoma značajan ugovor koji se odnosi na izgradnju magistralnog vodovoda za naselja Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo, kojim će oko pet hiljada stanovnika dobiti pijaću vodu. Danas se obeležava Dan mladih, te će u parku Ferenca Rajhla od 18.00 časova pa sve do ponoći biti organizovane razne aktivnosti za mlade. Oni će moći da provere svoje zdravstveno stanje, dobiju savete o zdravlju, načinu i stilu života.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs