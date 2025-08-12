Slušaj vest

AMSS vozačima savetuje da koriste rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate za duža putovanja, a sa prvim znacima umora planiraju pauzu.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Vozila se zadržavaju do sat vremena na izlazu iz zemlje.

Na putničkim terminalima graničnog prelaza Horgoš vozila čekaju 45 minuta, Preševu i Batrovcima 30 minuta. Teretna vozila na teretnim terminalima (TMV) graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se 60 minuta.

