AMSS: Na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do sat vremena
AMSS vozačima savetuje da koriste rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate za duža putovanja, a sa prvim znacima umora planiraju pauzu.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Vozila se zadržavaju do sat vremena na izlazu iz zemlje.
Na putničkim terminalima graničnog prelaza Horgoš vozila čekaju 45 minuta, Preševu i Batrovcima 30 minuta. Teretna vozila na teretnim terminalima (TMV) graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se 60 minuta.
