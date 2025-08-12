Slušaj vest

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da je proveo prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.

"Proveo sam prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske, g. Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.

Deliti plodove Bogom darovane prirode sa dragim prijateljima, u slozi i bratskoj ljubavi veliki je blagoslov Božji.