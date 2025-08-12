Društvo
"DA SLOGA, MIR I LJUBAV ZAVLADAJU U SRCIMA SVIH NAS" Patrijarh Porfirije: Prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske na Jahorini
Slušaj vest
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da je proveo prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.
"Proveo sam prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske, g. Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.
Deliti plodove Bogom darovane prirode sa dragim prijateljima, u slozi i bratskoj ljubavi veliki je blagoslov Božji.
Molim se Svemilostivom Gospodu da sloga, mir i ljubav zavladaju u srcima svih nas", objavio je patrijarh Porfirije na zvaničnom Instagram nalogu.
Reaguj
Komentariši