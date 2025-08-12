Građanin iz Đakovice pronašao je torbicu sa 15.000 evra i predao je policiji
Svaka čast
Našao novčanik s 15.000 evra pa uradio nešto što niko nije očekivao: Svi bruje o potezu ovog čoveka
Slušaj vest
U Đakovici je juče zabeležen redak primer poštenja i građanske odgovornosti, kada je jedan građanin pronašao veću sumu novca i odlučio da je preda policiji.
Binak Neziri iz Đakovice pronašao je torbicu u jednoj ulici u ovom gradu, u kojoj se nalazilo oko 15.000 evra.
Torbu odneo u policijsku stanicu
Novčanik pun para srećni pronalazač odneo u policiju Foto: Shutterstock, Ilustracija
Torbu je odneo u policijsku stanicu, gde je, nakon provere ona zajedno sa novcem vraćena vlasniku.
Vest o tome je saopštila upravo policija istovremeno se zahvalivši Neziriju na njegovom postupku, pozivajući i druge ljude da slede ovaj primer.
Nedavno je slično uradila i jedna Mitrovičanka koja je u Beogradu pronašla novčanik svog zemljaka iz Gnjilana, našla vlasnika i vratila ga.
Kurir.rs/ Kossev
Reaguj
Komentariši