U Đakovici je juče zabeležen redak primer poštenja i građanske odgovornosti, kada je jedan građanin pronašao veću sumu novca i odlučio da je preda policiji.

Binak Neziri iz Đakovice pronašao je torbicu u jednoj ulici u ovom gradu, u kojoj se nalazilo oko 15.000 evra.

Torbu odneo u policijsku stanicu

Novčanik pun para srećni pronalazač odneo u policiju Foto: Shutterstock, Ilustracija

Torbu je odneo u policijsku stanicu, gde je, nakon provere ona zajedno sa novcem vraćena vlasniku.

Vest o tome je saopštila upravo policija istovremeno se zahvalivši Neziriju na njegovom postupku, pozivajući i druge ljude da slede ovaj primer.