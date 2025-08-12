Slušaj vest

Društvenim mrežama kruži uznemirujući snimak iz beogradskog naselja Medak, na kome se vidi muškarac kako po asfaltu vuče psa koji je, prema svemu sudeći, kolabirao od vrućine ili je uginuo. Snimak, za koji se veruje da je zabeležen sigurnosnim kamerama, izazvao je šok i bes javnosti, ali i otvorio važna pitanja.

O tome kako reagovati u ovakvim situacijama, šta zakon predviđa za ovakvo ponašanje, i koliko su naši ljubimci zapravo ugroženi tokom ekstremnih letnjih temperatura govorio je za Kurir televizijuGoran Šarenac iz Kinološkog društva Novi Beograd.

- Uvek su videosnimak i fotografija mač sa dve oštrice. Ne možemo tačno da ustanovimo ni šta je pre bilo, ni šta je posle toga bilo, ali pretpostavimo, ako nije neka ljutnja, ako nije neki manjak ljubavi prema kućnom ljubimcu, da je to bila jedna vrsta toplotnog udara. Toplotni udar je sve ono što povećava temperaturu našeg ljubimca. Normalna temperatura je negde oko 38,5 stepeni. Već kada se približi temperaturi od 40 stepeni, to je alarm. Telesna temperatura našeg ljubimca od 41 stepen je već smrtonosna - kaže Šarenac i dodaje:

- Sada kada su velike vrućine, ljudi bacaju lopticu kućnom ljubimcu, ne bi li on izbacio višak energije, ne radite to po ovako velikim temperaturama. Nikako bacanje loptice, nikako zagrevanje kućnog ljubimca. Video sam skoro vlasnika kućnog ljubimca kako vozi bicikl po Novom Beogradu, a pas trči, temperatura je bila negde blizu 40 stepeni. Nikako to ne raditi. Simptomi za toplotni udar su ubrzano dahtanje, ubrzano disanje kućnog ljubimca, promena boje desni, mučnina, povraćanje. Ako se to desi, uvek je na prvom mestu veterinar, ali dok ne dođete do veterinara, setite se da u blizini ima neki kafić koji je rashlađen. Otiđite brzo u taj kafić i pokušajte da pomognete vašem kućnom ljubimcu time što ćete ga hladnom vodom isprskati. Po njušci i po prednjim šapama naročito.

Šarenac dodaje i da su tzv. brahicefalne rase, tj. rase koje imaju skraćene njuške podložnije toplotnom udaru.

- Psi se šetaju tri puta dnevno, ujutru što ranije, uveče što kasnije. Ako ih šetate po danu, proverite temperaturu asfalta time što ćete svoju ruku staviti na asfalt i videti koliko možete da izdržite, i obavezno svakih 20 minuta, ponudite vašem psu vodu.

