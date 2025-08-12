SICILIJA: Putovanje kroz vreme, priču i film
Zatvorite oči i dozvolite da vas Sicilija povede: osetićete miris mora isprepleten s aromom limuna, začućete zvuk zveckajućeg espresa na trgu, a u daljini lavež psa dok sunce prži kaldrmu. Sicilija je kao stari film koji se i dalje snima, svakog dana, s novim likovima. A vi ste pozvani da zaigrate glavnu ulogu.
Na jugoistoku ostrva, stisnuta između mora i istorije, nalazi se Sirakuza. Nekadašnji grad antičkih mislioca, danas miriše na more i mediteranske začine. Njene uske ulice vode vas kroz vreme, do ostrva Ortigija, gde svaki kamen ima svoju legendu. Tu je Apolonov hram, tu su beli balkoni i veš što se suši između prozora, kao u filmu Fellinija, samo stvarnije.
Zamislite da stojite na ivici živog vulkana. Ne, ne grmi, ali diše. Etna je dama starija od većine civilizacija, a još uvek ne ide u penziju. Tura vas vodi džipovima do visina na kojima čak ni ptice ne pevaju.
A kad vetar donese miris sumpora i oblake pepela, setite se priroda je ovde režiser. Ponekad ćutljiva, ponekad divlja, ali uvek dominantna. Etna ne traži pažnju – ona je već ima.
I sad ono što svi čekaju. Put vodi u brda, tamo gde ne dolaze autobusi puni turista, već samo oni koji znaju šta traže, autentičnost. Sela poput Savoca i Forza d’Agrò nisu samo razglednice. To su živa filmska platna. Ovde je sniman čuveni Kum, ovde su Al Paćino i njegova Apolonija rekli sudbonosno „da“.
Ući u Bar Vitelli nije samo popiti espresso, to je kao da ste zakoračili u scenu. Domaćini će vas dočekati kao starog prijatelja, pokazaće vam slike iz vremena snimanja, možda i ispričati neku trač priču iz tog doba. A vi ćete poželiti da ostanete tu, da vam život malo više liči na film.
Sicilija nije samo destinacija, ona je doživljaj, hronika, emocija. To je mesto gde sunce neumorno sija, ali nikada ne prži dušu. Gde Etna podseća koliko smo mali, a sela iz „Kuma“ – koliko priča može stati u jedan espresso.
Ako tražite putovanje koje nije samo još jedan ček-in na Instagramu, već priča koju ćete prepričavati godinama, Sicilija vas čeka. Sa svim svojim haosom, lepotom i tišinom. Spremite se – scena počinje.
Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.
Turistička agencija 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktne čarter letove iz Niša ka Tunisu (aerodrom u Monastiru), i to svake subote.
Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.
Promo