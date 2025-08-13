Slušaj vest

U jeku sezone i pred veliki verski praznik Uspenje Presvete Bogorodice (15. avgust), situacija u pojedinim mestima u Grčkoj je haotična, kapaciteti su gotovo u potpunosti popunjeni! 

Porodice koje trenutno borave u mestima poput Sartija, a nisu unapred rezervisale smeštaj, suočavaju se s ozbiljnim problemom.

Porodica sa decom je trenutno u Sartiju i ne može da nađe smeštaj jer je sve zauzeto - navodi Grčka info.

Kapaciteti popunjeni Foto: printscreen YT

Dodaju da ovo nije usamljeni slučaj.

- Zbog Uspenja (15.08.) i vrhunac sezone tokom avgusta, trenutno je ogromna gužva i gotovo kompletan kapacitet u Halkidiki i Solunu. Ono što je ostalo slobodno, slobodno je zbog visoke cene ili lošeg kvaliteta - navodi Grčka info.

Porodica sa decom ne može da nađe smeštaj Foto: Facebook/ Grčka info

Preporučuju da se do 25. avgusta turisti ne upućuju na ove destinacije ukoliko nemaju rezervisan smeštaj, jer su šanse da se nešto nađe na licu mesta izuzetno male.

collage.jpg
shutterstock-2490956611.jpg
Zabrinuta žena ispred otvorene terase s pogledom na more i grčkom zastavom
Žene nisu izbacile smeće iz smeštaja 10 dana

