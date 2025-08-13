Porodice došle do smeštaja koji su platili i rezervisali pa poljubili vrata

U jeku sezone i pred veliki verski praznik Uspenje Presvete Bogorodice (15. avgust), situacija u pojedinim mestima u Grčkoj je haotična, kapaciteti su gotovo u potpunosti popunjeni!

Porodice koje trenutno borave u mestima poput Sartija, a nisu unapred rezervisale smeštaj, suočavaju se s ozbiljnim problemom.

- Porodica sa decom je trenutno u Sartiju i ne može da nađe smeštaj jer je sve zauzeto - navodi Grčka info.

Kapaciteti popunjeni Foto: printscreen YT

Dodaju da ovo nije usamljeni slučaj.

- Zbog Uspenja (15.08.) i vrhunac sezone tokom avgusta, trenutno je ogromna gužva i gotovo kompletan kapacitet u Halkidiki i Solunu. Ono što je ostalo slobodno, slobodno je zbog visoke cene ili lošeg kvaliteta - navodi Grčka info.

Porodica sa decom ne može da nađe smeštaj Foto: Facebook/ Grčka info

Preporučuju da se do 25. avgusta turisti ne upućuju na ove destinacije ukoliko nemaju rezervisan smeštaj, jer su šanse da se nešto nađe na licu mesta izuzetno male.