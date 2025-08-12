Slušaj vest

Koji su prekršaji bili najčešći i koliko će sama akcija trajati objasnio je potpukovnik saobraćajne policije, Dejan Stević, za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

- Nažalost, u nedelju smo imali tri poginula lica, od toga dve mlade osobe, 2005. i 1999. godište. I mladi negde jesu najugroženiji kada je smrtnost u saobraćajnim nezgodama u pitanju. Velika akcija se okončala desetog avgusta u ponoć i zaista pripadnici uprave saobraćajne policije su dali svoj maksimum, ne bi li negde smanjili brzinu saobraćajnog toka na našim putovima, samim tim i zaštitili bezbednost. Preko 50.000 kontrolisanih vozila za nedelju dana, preko 33.000 nepropisnih brzina, preko 7500 ostalih prekršaja, ali i 891 alkohol, dakle, oko 125 je bilo u proseku dnevno alkoholisanih koje smo zadržali i isključili iz saobraćaja - kaže Stević i dodaje:

- Brzina jeste najveći problem i uticajni faktor broj 1 kada je smrtnost u pitanju. Gotovo 47% strada na našim putevima zbog neprilagođene brzine. To je gotovo polovina. Naša akcija zaista jeste negde usmerena da smanji brzinu saobraćajnog toka. Samo jedan kilometar na čas, može sačuvati i do 20 života u toku kalendarske godine. Brzina nikako neće uštedeti vreme, naprotiv, ostavlja manje vremena da se reaguje na iznenadnu opasnost. Iznenadna opasnost jeste saobraćajna nezgoda i vi nikada ne možete imati kalkulaciju da li ćete se u ovih 30, preko 30.000 nezgoda koje se dešavaju tokom kalendarske godine na putovima Republike Srbije, da li ćete se u nezgodi naći ili nećete, možete samo praviti razliku da li se ponašate bezbedno ili nebezbedno.

U međunarodnoj policijskoj akciji zabeležno je čak 33.000 prekoračenja brzine!

