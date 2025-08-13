Slušaj vest

Letovanje u Grčkoj može se lako pretvoriti u neprijatno iskustvo ukoliko ne obratite pažnju na potencijalne opasnosti u moru.

Pre nekoliko dana Suzanu iz Makedonije zadobila je ubod opasne ribe Dragon i to u plićaku.

Susret sa ovom opasnom ribom izazvao je jak bol, otok, utrnulost i širenje otrova niz nogu.

- Pre pet dana me je ubola otrovna riba u Nea Kalikratiji, u plićaku samo 3 m od bara na plaži. Cela noga mi je otekla, poplavela, trnula, sa jakim bolom, koji me i dalje boli, otrov se proširio na potkolenicu - napisala je Suzana.

Suzani je cela noga otekla nakon uboda Foto: Shutterstock

Njeno upozorenje objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Rekli su mi da odmah idem u bolnicu i tamo su mi stavili stopalo u ključalu crnu vodu da isisaju otrov, posle toga sam se osećala bolje. U svakom slučaju, upozorenje svima, posebno maloj deci, da nose gumene sandale - dodala je Suzana.

Sve češći ubodi dragon ribe u Grčkoj
