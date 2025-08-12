Slušaj vest

Fejsbuk stranica Podgorički.info objavila je račun iz jednog ugostiteljskog objekta u Budvi koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Na njemu jasno piše - pivo devet evra, pica kaprićoza 22 evra, flaša mineralne vode pet evra, a dodatno se naplaćuje i “service charge” od 12,17 evra. Ukupno, za nekoliko pića, dve pice i voćni tanjir, gosti su platili čak 133,87 evra.

Ovakvi primeri, nažalost, nisu retkost na crnogorskom primorju, a svako leto iznova pune stupce medija i društvene mreže. I dok ugostitelji pravdaju cene “visokim troškovima poslovanja” i “svetskim standardima”, turisti često odlaze sa gorčinom i obećanjem da se više neće vratiti.