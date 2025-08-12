Slušaj vest

Bizarni trend da odrasli ljudi konzumiraju majčino mleko poput energetskog napitka, verujući da će im povećati fizičku izdržljivost i sačuvati zdravlje, sve je popularniji među sportistima. Umesto steroida i suplemenata, za izgradnju i povećanje mišića piju mleko porodilja, što povećava potražnju i ponudu, kao i cene na crnom tržištu.

Tragom vesti da sportisti, pre svega bodibilderi, sve više kupuju mleko porodilja, na društvenim mrežama ima niz objava gde se ono konzumira, potražuje ili nudi.

Verujući da ova hrana za bebe sa perfektno izbalansiranim proteinima, enzimima, antitelima i hormonima rasta može da doprinese da što pre napumpaju, regenerišu mišiće i budu izdržljiviji.

Naučno utemeljeno ili se radi o zabludi

- Biohaking i svet bodibildinga primenjuju neke eksperimentalne metode i sad se sve više i više spominje majčino mleko kao superhrana zbog svoje prirodne čistoće i biohemijske kompozicije. I oni smatraju da je to dobra hrana da se oni brže regenerišu i razvijaju. Međutim, nije to baš tako. Daću jedan primer: u 100 mililitara majčinog mleka ima samo jedan gram proteina, a u 100 mililitara šejka nekog proteina ima od 20 do 25 grama. I da bi sportista dostigao tu vrednost, on mora da popije litre i litre. A to samim tim vuče neželjeni efekat - kaže Nenad Zubić, sportski trener.

I dok odraslima može da šteti, pa čak i ugrozi život, onima koji su tek rođeni i za njega se bore, znači svaka kap. Da se pravilno razvijaju, ojačaju imunološki sistem, sustignu svoje vršnjake, ali i zaštite se od alergija, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Bizarni trend koji može imati štetne posledice

- Kada pričamo o prevremeno rođenim bebama, moramo reći da su njihovi organizmi još osetljiviji u odnosu na decu koja su rođena u terminu. Da je mamino mleko kod njih tačno prilagođeno zato što je kaloričnije i zato što je sastav maminog mleka tačno prilagođen bebama koje su prevremeno rođene i daju im više energije, što znači da će brže postići telesnu masu i stići će svoje vršnjake koji su rođeni u terminu. Tako da najbolje što prevremeno rođeno dete može da dobije jeste mamino mleko - ističe Kristina Nedeljković, načelnica patronaže Doma zdravlja u Novom Sadu.

Ono što ima efekta za bebu, nema i za odraslu osobu, potvrđuju i u Savezu Srbije za bodibilding i fitnes. Kažu da je taj trend zastupljen u Americi, dok je kod nas zabeležen samo jedan slučaj, kada je bodi bilder čija se supruga porodila iz radoznalosti koristio višak njenog mleka nekoliko meseci, ali kako kaže nije primetio nikakav napredak.

- Da je smatrala priroda da bodibilderi treba da piju mamino mleko, verovatno bi to nekako bilo uređeno drugačije. Ono na šta mi apelujemo to je da svi ovi savremeni trendovi koji su se pojavili, pravljenje nakita, prodaja mleka, pravljenje velikih količina mleka i skladištenje da bi se kasnije upotrebljavali za neke sasvim druge stvari, ne promovišemo to. Dakle priroda se postarala da se mamino mleko stvara u trenutku kada je beba tu i kada je bebi potrebno da ona pije mamino mleko. Sve posle toga, apsolutno ne podržavamo nikakav biznis vezano za majčino mleko - dodala je Nedeljković.

Paprena cena majčinog mleka

- Na crnom tržištu cena tog mleka je izuzetno visoka. Ali mi ne znamo poreklo tog mleka, možda dođe, ne znamo od koga je, sa koje strane je došlo, sa koje strane sveta. A rizici su ogromni. HIV, hepatitis i druge neke stvari koje stvarno mogu životno da ugroze. Ne samo zdravlje kao zdravlje, nego i život, a to smo realno čuli, da bodibilderi imaju ozbiljne probleme i sa srcem, i sa bubrezima, i sa digestivnim traktom, tako da ovo može da bude veoma, veoma opasno - kazao je Zubić.

Oni koji su spremni da rizikuju, za 100 mililitara na crnom tržištu daju i do 20 dolara, što je podstaklo porodilje da svoje viškove prodaju kao tečno zlato i dodatno zarade. Ako se zna da kozje, pa čak i kravlje mleko ima više proteina, i dalje ostaje dilema zašto vežbači konzumiraju majčino mleko, dok je o pitanju etike, suvišno i raspravljati.